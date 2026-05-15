Federico Andrek volvió a la columna de sexología y habló sobre un estudio que revoluciona el conocimiento sobre el clítoris

En una nueva edición de la columna de sexología en Radio María Juana, el licenciado Federico Andrek, desde París nos comparte un tema que genera gran interés dentro de la salud sexual y el conocimiento del cuerpo humano: los nuevos estudios científicos sobre la anatomía del clítoris y sus terminaciones nerviosas.

Durante la charla, Andrek explicó que investigaciones recientes continúan ampliando la comprensión sobre este órgano, considerado clave en el placer sexual femenino y durante muchos años invisibilizado o escasamente estudiado por la medicina tradicional.

El especialista comentó que nuevos trabajos científicos realizados en universidades y centros de investigación europeos y estadounidenses revelaron que el clítoris posee una cantidad mucho mayor de terminaciones nerviosas de lo que históricamente se creía. Durante décadas se hablaba de aproximadamente 8.000 terminaciones nerviosas, pero estudios anatómicos más recientes sostienen que la cifra podría superar ampliamente ese número, reforzando la enorme sensibilidad y complejidad neurológica del órgano. (nature.com)

Además, Federico Andrek destacó que el clítoris no es únicamente la pequeña parte visible externamente, sino una estructura mucho más extensa y compleja que se desarrolla internamente alrededor de la vulva y que recién en los últimos años comenzó a representarse correctamente en manuales de anatomía y educación sexual.

Los avances científicos sobre el tema también buscan mejorar la educación sexual integral, la salud ginecológica y el abordaje médico de cirugías o tratamientos que históricamente ignoraban la importancia funcional del clítoris.

En la columna, Andrek remarcó la importancia de hablar de sexualidad desde una mirada científica, libre de tabúes y con información actualizada, entendiendo que el conocimiento del propio cuerpo forma parte fundamental de la salud integral y del bienestar emocional y sexual de las personas.

El tema despertó gran interés entre los oyentes y volvió a poner en agenda la necesidad de continuar profundizando la investigación científica sobre la sexualidad humana y la anatomía femenina, áreas históricamente menos estudiadas en comparación con otros campos de la medicina.