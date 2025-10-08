Alumnos de cuarto grado de la Escuela Santa María de los Ángeles aprendieron sobre el cuidado del suelo

En el marco del proyecto “Sembrando Conciencia”, los alumnos de cuarto grado de la Escuela Santa María de los Ángeles recibieron la visita del personal de A.F.A. (Agricultores Federados Argentinos).

Durante el encuentro, los ingenieros agrónomos Pablo Rufino y Leonel Mariotta brindaron una charla educativa en la que explicaron cómo es su trabajo diario, los avances tecnológicos en maquinarias agrícolas y, sobre todo, la importancia de cuidar y preservar el suelo, un recurso fundamental para la vida y la producción sustentable.

La jornada resultó muy enriquecedora para los estudiantes, quienes pudieron aprender, preguntar y reflexionar sobre cómo cada acción humana impacta en el ambiente. Desde la institución, agradecieron a los profesionales de A.F.A. por su tiempo y por compartir sus conocimientos, en una actividad que fomenta la educación ambiental y el compromiso con la naturaleza.