Fin de año soñado para el vóley del C.A.M.J.: tres categorías con grandes logros

El vóley de Club Atlético María Juana cerró el año de la mejor manera, con un fin de semana repleto de competencia, excelentes resultados y el orgullo de ver crecer a todas sus categorías formativas. El Sub14, Sub13 y Sub18 demostraron nivel, compromiso y un gran futuro para la disciplina en la institución.

SUB14: CAMPEONAS DEL GRAN PRIX Y ASCENSO A LA COPA DE ORO

El conjunto dirigido por Víctor Piovesan fue protagonista del tercer y último Gran Prix del año, disputado en el Club Atlético Trebolense. Con un juego sólido y una actuación impecable, las chicas ganaron todos los cotejos disputados:

2-0 vs San Jorge

2-0 vs El Expreso

2-0 vs Americano

2-1 vs Belgrano

Con estos resultados, el equipo se quedó con la primera posición, coronando un año de crecimiento continuo y logrando el ascenso a la Copa de Oro para 2026.

¡¡Felicitaciones jugadoras y cuerpo técnico!!

SUB13: CAMPEONAS DEL GRAN PRIX Y ASCENSO A LA COPA DE ORO

El sábado, en las instalaciones del club, se disputó el último Gran Prix de la categoría Sub13, donde las dirigidas por Etelvina Aquino brillaron como locales, mostrando nivel, actitud y un excelente desempeño colectivo.

Resultados de la jornada:

2-0 vs JURC

2-0 vs Almafuerte

Semifinal:

2-0 vs Trebolense

Final:

2-0 vs JURC

Con una campaña perfecta, el equipo se consagró campeón de la Copa de Plata, obteniendo también el ascenso a la Copa de Oro para el próximo año.

¡¡Felicitaciones jugadoras y profe!! Un 2026 lleno de sueños y nuevos objetivos las espera.

SUB18: SUBCAMPEONAS DE LA COPA DE PLATA DEL TORNEO CLAUSURA

La categoría Sub18, dirigida por Fernanda Forte, cerró la temporada con su participación en los Playoffs del Torneo Clausura, disputados en Williams Kemmis de Las Rosas, logrando un destacado segundo puesto en la Copa de Plata.

Resultados:

Triunfo 3-0 vs William Kemmis

Derrota 1-3 vs Juventud Unida de Cañada Rosquín

Con este subcampeonato, el equipo finaliza un año de esfuerzo, compromiso y evolución, dejando en lo más alto el espíritu competitivo del club.