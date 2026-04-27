Finlandia y el “patio forestal”: el experimento que cambió la salud de los niños y dónde leer la investigación

Un estudio científico realizado en Finlandia se convirtió en una de las experiencias más relevantes de los últimos años sobre salud infantil y medio ambiente. La investigación demostró que algo tan simple como reemplazar el asfalto de los patios por suelo forestal puede generar cambios biológicos medibles en pocas semanas.

El trabajo fue desarrollado por un equipo internacional liderado por el Instituto Finlandés de Recursos Naturales junto a la Universidad de Helsinki, y publicado en la prestigiosa revista científica Science Advances bajo el título “Biodiversity intervention enhances immune regulation and health-associated commensal microbiota among daycare children”.

Cómo se hizo el experimento

El estudio incluyó 75 niños de entre 3 y 5 años en 10 guarderías urbanas de ciudades como Lahti y Tampere.

Los investigadores dividieron los centros en tres grupos:

Guarderías con patios tradicionales (asfalto, grava, plástico).

Guarderías intervenidas con naturaleza.

Guarderías ya ubicadas en entornos forestales (grupo de referencia).

En las guarderías intervenidas se instalaron:

Suelo de bosque natural (musgo, hojas, tierra)

Césped y turba

Huertas y zonas de cultivo

Espacios para excavar y trepar

Los niños pasaban en promedio 90 minutos diarios al aire libre interactuando con estos elementos.

Resultados en solo 28 días

Los cambios fueron rápidos y medibles en apenas 28 días:

Aumentó la diversidad de bacterias beneficiosas en la piel (especialmente gammaproteobacterias ).

). El microbioma intestinal se volvió similar al de niños que viven en contacto diario con bosques.

Se registraron cambios en sangre vinculados al sistema inmune: Aumento de la proteína TGF-β1 , clave para la regulación inmunológica Disminución de interleucina-17A , asociada a enfermedades inflamatorias y autoinmunes



Además, se observó un incremento en células inmunes reguladoras (T reguladoras), fundamentales para prevenir alergias y enfermedades autoinmunes.

La clave: la “hipótesis de la biodiversidad”

Este estudio respalda lo que los científicos llaman la “hipótesis de la biodiversidad”, dentro del campo de la inmunología.

La idea central es que:

El estilo de vida urbano y excesivamente higiénico reduce el contacto con microorganismos.

Esto “empobrece” el microbioma humano.

Como consecuencia, aumenta el riesgo de alergias, asma y enfermedades autoinmunes.

En cambio, el contacto con la naturaleza “entrena” el sistema inmune desde la infancia.

Un cambio de paradigma en salud pública

Lo más importante del estudio es que no se trata de una observación, sino de una intervención directa en humanos, algo poco común en este tipo de investigaciones.

Los propios investigadores destacaron que:

Es la primera prueba experimental de que modificar el entorno urbano puede mejorar el sistema inmune infantil.

de que modificar el entorno urbano puede mejorar el sistema inmune infantil. Los efectos se logran en muy poco tiempo .

. Podría aplicarse como política pública en ciudades de todo el mundo.

De hecho, en Finlandia ya se promueve transformar patios escolares en espacios verdes como medida preventiva de salud.

Dónde leer la investigación

Podés consultar el estudio original en:

Science Advances

DOI oficial: https://doi.org/10.1126/sciadv.aba2578

También hay resúmenes y explicaciones en:

Una lección simple pero poderosa

El experimento finlandés deja una conclusión clara:

el entorno en el que crecen los niños no solo influye en su comportamiento o aprendizaje, sino también en su biología más profunda.

En un contexto global donde aumentan las alergias y enfermedades autoinmunes, volver a lo natural —tocar tierra, jugar con plantas, ensuciarse— podría ser una de las herramientas más simples, económicas y efectivas para mejorar la salud desde la infancia.