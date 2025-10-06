Florida se consagró campeón de la general; Atlético y Talleres suman para seguir creciendo

Florida de Plaza Clucellas se consagró campeón de la general, a falta de tres fechas para la finalización del certamen. Atlético María Juana y Talleres sumaron puntos importantes para seguir creciendo.

Se jugó la décima fecha del Torneo Clausura de divisiones inferiores de Primera B Zona Sur, Atlético María Juana en condición de local sumó 8 puntos productos de las victorias en octava 3 a 1 y en sexta 4 a 0. En tanto que en novena igualó sin goles para seguir siendo uno de los lideres de la categoría, al igual que en séptima.

Por su parte, Talleres en Esmeralda cosecho 7 unidades tras la victoria en octava 2 a 0, más los tres puntos en novena porque Atlético Esmeralda no presenta la divisional y el empate 2 a 2 en séptima; en sexta cayó por 3 a 0.

Estos resultados le permiten, a los equipos mariajuanenses, mantenerse firmes en el pelotón de mitad de tabla, mostrando crecimiento y competitividad en cada presentación.

Los resultados:

9ª división:

Sp. Libertad 0 – 5 Florida

San Martín 0 – 1 Brown

Atl. María Juana 0 – 0 Zenón Pereyra F.C.

Atl. Esmeralda (n/p) 0 – 1 Talleres

B. Bochazo 3 – 1 Dep. Josefina

Def. Frontera 1 – 1 Sp. Santa Clara

La Trucha (n/p) – La Hidráulica (n/p)

Posiciones: 24 Atl. María Juana-Florida, 23 B. Bochazo-Brown, 19 Sp. Santa Clara-Talleres, 18 Zenón Pereyra F.C, 16 Def. Frontera, 9 San Martín-Sp. Libertad-Dep. Josefina

8ª división:

Sp. Libertad 0 – 2 Florida

San Martín 1 – 3 Brown

Atl. María Juana 3 – 1 Zenón Pereyra F.C.

Atl. Esmeralda 0 – 2 Talleres

B. Bochazo 0 – 1 Dep. Josefina

Def. Frontera 1 – 1 Sp. Santa Clara

La Trucha 0 – 1 La Hidráulica

Posiciones: 26 Florida, 19 B. Bochazo, 18 Zenón Pereyra F.C-La Hidráulica, 16 Atl. María Juana-Brown, 15 Talleres, 14 Def. Frontera, 13 Dep. Josefina, 10 San Martín-Atl. Esmeralda, 9 Sp. Santa Clara, 7 Sp. Libertad, 0 La Trucha

7ª división:

Sp. Libertad 1 – 4 Florida

San Martín 2 – 0 Brown

Atl. María Juana 0 – 0 Zenón Pereyra F.C.

Atl. Esmeralda 2 – 2 Talleres

B. Bochazo 0 – 2 Dep. Josefina

Def. Frontera 4 – 4 Sp. Santa Clara

La Trucha 1 – 2 La Hidráulica

Posiciones: 20 La Trucha-San Martín, 19 Talleres, 18 Florida, 17 Def. Frontera, 16 La Hidráulica-Dep. Josefina, 12 B. Bochazo, 11 Sp. Santa Clara, 10 Atl. Esmeralda, 9 Sp. Libertad-Zenón Pereyra F.C, 5 Brown-Atl. María Juana

6ª división:

Sp. Libertad 2 – 2 Florida

San Martín 1 – 0 Brown

Atl. María Juana 4 – 0 Zenón Pereyra F.C.

Atl. Esmeralda 3 – 0 Talleres

B. Bochazo 2 – 1 Dep. Josefina

Def. Frontera 0 – 1 Sp. Santa Clara

La Trucha 0 – 1 La Hidráulica

Posiciones: 21 Brown-Florida, 19 Def. Frontera, 18 Atl. Esmeralda, 17 Sp. Santa Clara, 16 La Hidráulica,14 Dep. Josefina-Sp. Libertad-Atl. María Juana, 9 La Trucha-B. Bochazo-San Martín, 8 Zenón Pereyra F.C, 3 Talleres

Tabla General: 206 Florida (campeón), 160 Def. Frontera, 157 Brown, 154 B. Bochazo, 143 Atl. María Juana, 134 Dep. Josefina, 132 Talleres, 131 La Hidráulica-Sp. Santa Clara, 112 Zenón Pereyra F.C, 91 Atl. Esmeralda, 81 San Martín, 75 Sp. Libertad, 69 La Trucha.

Próxima Fecha (11): Sp. Santa Clara vs La Trucha. Dep. Josefina vs Def. Frontera, Talleres vs B. Bochazo, Florida vs At. Esmeralda, Zenón Pereyra FC vs Sp. Libertad, Brown vs At. María Juana, La Hidráulica vs San Martín