“Food as Medicine”: una mirada esperanzadora sobre cómo la comida puede sanar

¿De qué se trata?

Food as Medicine (2016), dirigida por Lenore Eklund, es un documental inspirador que sigue la trayectoria de personas que buscan curarse de enfermedades crónicas mediante cambios en su alimentación. La película presenta historias reales de quienes enfrentan afecciones como esclerosis múltiple, artritis reumatoide o arritmias cardíacas, y encuentran en la comida, más que en los medicamentos sintomáticos, un impulso para recuperar su salud.

El film muestra tres casos representativos: personas que, a través de una dieta basada en alimentos naturales, logran detener o revertir sus síntomas, lo que les permite reconectar con su bienestar físico y emocional. También incluye aportes de profesionales de la salud, chefs y líderes comunitarios, quienes destacan el vínculo entre alimentación, comunidad y sanación.

Temas clave que aborda

Alimentación como herramienta de salud , no solo de prevención, sino como agente activo en el tratamiento de enfermedades crónicas.

, no solo de prevención, sino como agente activo en el tratamiento de enfermedades crónicas. La importancia del suelo y la agricultura regenerativa , explicando que los nutrientes provienen de una tierra sana y que nuestras elecciones alimentarias tienen un impacto colectivo.

, explicando que los nutrientes provienen de una tierra sana y que nuestras elecciones alimentarias tienen un impacto colectivo. Inspiración real y práctica, presentando ejemplos accesibles y cotidianos, que muestran que sanar desde lo nutricional es posible, aunque no siempre sencillo.

¿Por qué es importante verlo?

Genera conciencia sobre el poder de la comida como parte fundamental del cuidado de la salud. Humaniza las enfermedades crónicas, al mostrar historias con esperanza y esfuerzo personal. Promueve una mirada crítica sobre el modelo médico dominante, que prioriza los fármacos por sobre la alimentación. Empodera al espectador, alentándolo a ser parte activa de su proceso de sanación.

¿Dónde se puede ver?

Según plataformas como JustWatch, Food as Medicine está disponible actualmente en múltiples servicios de streaming:

Plataforma Estado Food Matters Amazon Channel Disponible (requiere suscripción) Gaia Amazon Channel Disponible (requiere suscripción) The Roku Channel Gratis con publicidad Pluto TV Gratis con publicidad Kanopy Gratis (posiblemente mediante bibliotecas) Hoopla Gratis (posiblemente mediante bibliotecas) Plex / Plex Channel Gratis con publicidad Fandango at Home Free Gratis con publicidad También se puede alquilar o comprar en Amazon Video, Apple TV, Fandango at Home JustWatchRoku.

Food as Medicine es una invitación a repensar nuestra relación con la alimentación, no solo como fuente de placer, sino como medicina real y accesible. Al combinar testimonio humano, respaldo científico y un enfoque esperanzador, logra transmitir que una dieta consciente puede ser el primer paso hacia la salud integral.