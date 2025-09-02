Formativas: jornada perfecta para Atlético María Juana

La 6ª fecha del Torneo “Clausura” de la Asociación Civil de Básquet del Oeste Santafesino se disputó en su totalidad y dejó un gran saldo para Atlético María Juana, que en su visita a Ceci BBC de Gálvez consiguió ganar en todas sus categorías competitivas.

En U13, los chicos se impusieron en un partido vibrante por 86 a 80, mostrando carácter en los momentos decisivos. Más tarde, la U15 desplegó un juego sólido y contundente para quedarse con la victoria por 78 a 52. Finalmente, la U17 cerró la jornada con un ajustado triunfo 62 a 55, que terminó de redondear la tarde perfecta.

De esta manera, Atlético María Juana sumó tres victorias en tres presentaciones, continuando con paso firme en todas sus divisiones bajo la conducción de Joaquín Elgotas, con la mira puesta en la clasificación a la Copa de Oro.

También tuvieron participación las categorías Escuelita y Pre-Mini, que disfrutaron de una jornada de integración, juego y aprendizaje, reforzando la importancia de la formación en cada etapa del básquet.