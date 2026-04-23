Fuerte reclamo en el Senado provincial por el estado crítico de la Ruta Nacional N°34

En la Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe se desarrolló una audiencia pública que dejó en evidencia una preocupación compartida: la urgente necesidad de intervenir la Ruta Nacional 34 para garantizar condiciones seguras de transitabilidad. Del encuentro participaron senadores, diputados, intendentes, concejales y presidentes comunales de distintas localidades atravesadas por esta vía estratégica, coincidiendo en que su deterioro representa un riesgo constante para quienes la utilizan a diario.

La reunión fue encabezada por el presidente provisional Felipe Michlig y contó con la presencia de legisladores como Alcides Calvo, Esteban Motta, Leonardo Diana, Armando Traferri, Ciro Seisas, Germán Giacomino y Hugo Rasetto, además de la diputada nacional Gisela Scaglia. Durante la jornada, los oradores expusieron las problemáticas particulares de cada jurisdicción, haciendo hincapié en el alto número de accidentes y hechos trágicos vinculados al mal estado de la traza.

La Ruta 34, considerada un corredor clave para el transporte de la producción hacia los puertos y para la circulación de habitantes de distintas provincias del norte argentino, presenta un avanzado deterioro que ha motivado reclamos judiciales previos sin respuestas de fondo por parte del Estado Nacional. En este contexto, los participantes coincidieron en la necesidad de avanzar con una acción judicial conjunta que trascienda diferencias políticas y permita exigir soluciones concretas.

En representación del departamento Castellanos, el senador Alcides Calvo destacó la masiva participación institucional y remarcó la importancia de unificar el reclamo: “Es fundamental dar una respuesta a quienes utilizan esta ruta a diario, ya sea para trabajar, estudiar o transportar la producción. La situación ya fue judicializada, pero debemos seguir insistiendo con gestiones legislativas tanto a nivel provincial como nacional”.

También estuvieron presentes autoridades locales como el intendente de Sunchales, Pablo Pinotti; el de San Vicente, Gonzalo Aira; concejales de Rafaela y presidentes comunales de localidades como Tacural, Angélica, Lehmann y Ataliva, quienes acompañaron el reclamo colectivo.

El encuentro dejó en claro que la problemática de la Ruta Nacional 34 excede cualquier posicionamiento político y que la prioridad es evitar nuevas tragedias mediante acciones inmediatas que garanticen la seguridad de todos los usuarios.