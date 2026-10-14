Garibaldi reorganiza la recolección de residuos para impulsar el reciclaje y el cuidado ambiental

La Comuna de Garibaldi continúa avanzando con acciones destinadas al cuidado del medio ambiente y la concientización de la comunidad. En ese marco, reorganizó el cronograma de recolección de residuos, estableciendo días específicos para cada tipo de desecho con el objetivo de mejorar la separación en origen, reducir el volumen de basura y favorecer su tratamiento.

La iniciativa busca que los vecinos incorporen hábitos responsables a la hora de disponer sus residuos, diferenciando aquellos que pueden reciclarse de los que requieren otro tipo de tratamiento. De esta manera, se pretende avanzar en la recuperación de materiales reutilizables y en el aprovechamiento de los residuos orgánicos para la elaboración de compost.

Cómo será el cronograma de recolección

Según informó la Comuna, los residuos deberán sacarse de acuerdo con el siguiente esquema:

Lunes a jueves: residuos voluminosos, como muebles, electrodomésticos y materiales de construcción, además de residuos de patio, como troncos, ramas y pasto.

residuos voluminosos, como muebles, electrodomésticos y materiales de construcción, además de residuos de patio, como troncos, ramas y pasto. Martes y viernes: residuos húmedos, entre ellos restos de comida, servilletas sucias y yerba. Deben colocarse separados y en bolsas bien cerradas.

residuos húmedos, entre ellos restos de comida, servilletas sucias y yerba. Deben colocarse separados y en bolsas bien cerradas. Miércoles: residuos secos reciclables, como papel, cartón, plásticos, vidrio y metales. Deben estar limpios y secos para facilitar su recuperación.

Separación obligatoria y cumplimiento de las normas

La Comuna también recordó que está prohibido sacar residuos los sábados y domingos. Quienes incumplan esta disposición podrán recibir multas.

Además, la separación correcta es obligatoria. Cuando los residuos no estén clasificados de acuerdo con el cronograma establecido, no serán recolectados y permanecerán en el domicilio, con la posibilidad de que se apliquen sanciones.

Un compromiso compartido con el ambiente

La reorganización del sistema apunta a mejorar la gestión de los residuos y generar mejores condiciones para el reciclaje y el compostaje. La separación en origen permite recuperar materiales que pueden volver al circuito productivo y aprovechar los desechos orgánicos, disminuyendo la cantidad de basura que termina en disposición final.

Con estas medidas, Garibaldi busca fortalecer la participación de los vecinos y promover una mayor responsabilidad ambiental, entendiendo que el cuidado del entorno requiere tanto de políticas públicas como del compromiso cotidiano de toda la comunidad.