Garibaldi ya vive la previa de sus Fiestas Patronales con convocatoria abierta a emprendedores, artistas y vecinos

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En la mañana de Comunicándonos recibimos la visita de Maribel Gamboa, presidente comunal de Garibaldi, quien junto a Lucas Schmidt brindaron detalles sobre los preparativos para una nueva edición de las tradicionales Fiestas Patronales de la localidad, que se celebrarán el próximo mes de junio con múltiples actividades para toda la comunidad.

Durante la entrevista, Gamboa contó que ya se lanzó oficialmente la convocatoria destinada a artesanos, emprendedores, músicos y artistas que deseen formar parte de los festejos, en una celebración que cada año reúne a vecinos y visitantes de toda la región.

Además, explicó que también continúa abierta la inscripción para quienes quieran participar del patio de comidas y del tradicional Paseo Criollo, uno de los espacios más representativos y esperados de las patronales, donde las tradiciones, la gastronomía y las costumbres populares toman protagonismo.

La presidente comunal destacó la importancia de generar espacios para que emprendedores locales y regionales puedan mostrar y comercializar sus productos, al tiempo que valoró el acompañamiento de instituciones y vecinos que colaboran en la organización de cada edición.

Por otra parte, Maribel Gamboa también habló sobre la actualidad de Garibaldi, repasando distintas obras y proyectos que se llevan adelante en la localidad con el objetivo de continuar mejorando la infraestructura, los servicios y la calidad de vida de los habitantes.

De esta manera, Garibaldi comienza a palpitar una nueva celebración patronal que promete reunir cultura, tradición, música y encuentro comunitario en una de las fiestas más importantes del calendario local.

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