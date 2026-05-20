Gran participación mariajuanense en la segunda fecha del Rally Santafesino de Regularidad

En la mañana de la radio nos visitó Marcelo Gazzera, uno de los competidores y organizadores del Rally Santafesino de Regularidad, quien compartió detalles de la segunda fecha del campeonato y contó cómo este tipo de encuentros combinan la pasión por los autos clásicos, la competencia y la camaradería entre participantes de toda la región.

La competencia se disputó en la localidad de Pilar, en el marco de los festejos por el Sesquicentenario de la comunidad, reuniendo a una importante cantidad de vehículos clásicos y antiguos que volvieron a darle vida a las rutas santafesinas.

Durante la entrevista, Gazzera destacó que más allá de la competencia deportiva, el rally se transforma en un espacio de encuentro entre amigos y amantes de los autos históricos, donde también se disfrutan los recorridos por distintos pueblos, los agasajos y las experiencias compartidas durante cada jornada.

La largada simbólica se realizó a las 8 de la mañana desde Plaza Libertad de Pilar. Desde allí, los participantes recorrieron Ruta 10 hasta conectar con la Autovía 19, continuando luego hacia el oeste hasta Ruta Nacional 34 para posteriormente regresar nuevamente por la autovía y realizar una parada intermedia en Sa Pereira. Finalmente, el trayecto culminó con el regreso a Pilar, donde se completó la competencia.

Además de la tradicional modalidad Rally de Regularidad, este año también participaron vehículos en modalidad paseo, permitiendo que más propietarios de autos clásicos puedan sumarse a la experiencia y exhibir verdaderas joyas mecánicas que forman parte de la historia automovilística.

La presencia de competidores mariajuanenses volvió a destacarse en una jornada donde el compañerismo, la pasión por los fierros y el amor por los autos antiguos fueron protagonistas, consolidando al Rally Santafesino de Regularidad como uno de los eventos más convocantes para los fanáticos de los clásicos en la provincia.