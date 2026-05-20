25 de Mayo en Argentina: el nacimiento de una nación y el inicio de la Revolución

Cada 25 de Mayo, Argentina conmemora uno de los hechos más importantes de su historia: la Revolución de Mayo de 1810, acontecimiento que marcó el inicio del camino hacia la independencia y el nacimiento de un gobierno patrio en el entonces Virreinato del Río de la Plata.

Aunque la independencia argentina sería declarada oficialmente recién el 9 de Julio de 1816, fue el 25 de Mayo de 1810 cuando comenzó el proceso político y social que cambiaría para siempre el destino del país.

El contexto histórico: crisis en España y descontento en América

A comienzos del siglo XIX, el territorio argentino formaba parte del Virreinato del Río de la Plata, gobernado por autoridades españolas designadas por la corona.

Pero en 1808, España atravesó una profunda crisis política tras la invasión de Napoleón Bonaparte, quien obligó al rey Fernando VII a abdicar y colocó a su hermano José Bonaparte en el trono español. Esta situación generó incertidumbre tanto en España como en las colonias americanas.

En Buenos Aires comenzaron a crecer las ideas revolucionarias impulsadas por criollos —hijos de españoles nacidos en América— que reclamaban mayor participación política y autonomía. Además, el comercio controlado por España y las restricciones económicas provocaban malestar entre comerciantes y sectores productivos.

La Semana de Mayo: días decisivos

Entre el 18 y el 25 de mayo de 1810 ocurrieron los hechos conocidos como la Semana de Mayo, una serie de reuniones, debates y movilizaciones populares que culminaron con la destitución del virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros.

El 22 de mayo se realizó un Cabildo Abierto, donde vecinos influyentes debatieron si el virrey debía continuar gobernando. Finalmente, la presión popular y política llevó a la creación de un nuevo gobierno.

El 25 de mayo de 1810 se conformó la Primera Junta de Gobierno, considerada el primer gobierno patrio. Estaba integrada por Cornelio Saavedra como presidente y figuras históricas como Mariano Moreno, Manuel Belgrano, Juan José Castelli y Juan José Paso, entre otros.

Aquella jornada, el pueblo reunido frente al Cabildo de Buenos Aires tuvo un rol fundamental exigiendo cambios y participación. La famosa frase “El pueblo quiere saber de qué se trata” quedó inmortalizada como símbolo del despertar político y social de la época.

El comienzo del camino hacia la independencia

La Revolución de Mayo no significó una independencia inmediata de España, pero sí el inicio de un proceso revolucionario que terminaría seis años más tarde con la Declaración de la Independencia en Tucumán.

Desde entonces, comenzaron fuertes disputas políticas, campañas militares y debates sobre el modelo de país que se quería construir.

Muchos de los protagonistas de Mayo soñaban con una nación libre, con mayor igualdad y autonomía económica, aunque el camino fue complejo y lleno de enfrentamientos internos y externos.

El Cabildo y los símbolos patrios

El Cabildo de Buenos Aires se convirtió en uno de los símbolos más importantes de la Revolución de Mayo. Allí se realizaron las reuniones decisivas que dieron origen a la Primera Junta.

Con el paso del tiempo, también surgieron otros símbolos vinculados a la fecha patria, como la escarapela, los actos escolares, el locro, el chocolate caliente y las celebraciones populares que aún hoy forman parte de la tradición argentina.

En escuelas y plazas de todo el país se realizan actos conmemorativos donde se recuerda a los hombres y mujeres que impulsaron los primeros pasos hacia una Argentina libre.

Por qué sigue siendo importante el 25 de Mayo

El 25 de Mayo representa mucho más que una fecha histórica. Es el símbolo del nacimiento de la participación ciudadana, del deseo de libertad y de la construcción de una identidad nacional propia.

También invita a reflexionar sobre el valor de la democracia, el compromiso colectivo y la importancia de defender las instituciones y los derechos conquistados a lo largo de la historia.

A más de 200 años de aquella Revolución, la fecha continúa siendo uno de los momentos patrios más importantes para los argentinos, donde tradición, memoria e identidad vuelven a encontrarse generación tras generación.