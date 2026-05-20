María Juana celebrará el 25 de Mayo con acto oficial, desfile cívico y espectáculos en vivo

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En la mañana de Comunicándonos charlamos con Romina Rodríguez Kern, integrante del Área de Cultura de la Comuna de María Juana, quien brindó detalles sobre los preparativos para los festejos del próximo 25 de Mayo, una jornada que contará con actividades patrias, desfile, propuestas culturales y espectáculos musicales para toda la familia.

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Bajo el lema “Celebremos juntos la Revolución”, el Gobierno Comunal invita a vecinos e instituciones a participar de un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo, en una celebración que se desarrollará en distintos espacios de la localidad y que buscará reunir a toda la comunidad en torno a una de las fechas más importantes de la historia argentina.

La programación comenzará a las 10:30 horas con el tradicional Tedeum en la Parroquia Santa Juana Francisca. Luego, desde las 11:00 horas, se realizará el acto oficial y desfile cívico en Plaza San Martín, con la participación de instituciones educativas, entidades locales y fuerzas vivas.

Entre las delegaciones que formarán parte del desfile estarán el Regimiento de Infantería 1 “Patricios”, la Escuela de Cadetes de la Policía, Bomberos Voluntarios de María Juana y diferentes instituciones de la comunidad.

Además, durante toda la jornada habrá actividades artísticas y recreativas para disfrutar en familia. Actuarán el Ballet Comunal “Raíces de mi Tierra”, el Ensamble “Nelson Pautasso”, la Banda Municipal “Maestro Atilio Bianchi”, la Escuadra Municipal “Espíritu Libre” y Matías Bulacio.

También habrá feria de artesanos y emprendedores, patio de comidas y un gran cierre musical en vivo con la presentación del grupo Ceibo junto a Guillermo Benítez y Emma Vega.

Desde la organización destacaron la importancia de mantener vivas las tradiciones patrias a través de encuentros comunitarios donde se fortalezcan los valores de identidad, historia y pertenencia, invitando a toda la región a participar de una jornada especial en María Juana.

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