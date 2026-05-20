Liga Rafaelina: quedaron definidos los días y horarios de una nueva fecha del Apertura

En la última sesión del Consejo Directivo de la Liga Rafaelina de Fútbol se confirmaron los días y horarios correspondientes a los encuentros de divisiones superiores, tanto del Torneo Apertura de Primera A como de las competencias vinculadas a la Copa Santa Fe.

La actividad comenzará entre jueves y viernes con varios adelantos y continuará el domingo con la disputa de la 10ª fecha del certamen liguista.

Adelantos de Primera A

Jueves 21 de mayo

Atlético de Rafaela vs. Libertad de Sunchales

Reserva 19:30 hs | Primera 21:00 hs

Reserva 19:30 hs | Primera 21:00 hs Argentino de Vila vs. Ferrocarril del Estado

Reserva 20:00 hs | Primera 21:30 hs

Reserva 20:00 hs | Primera 21:30 hs Sportivo Norte vs. 9 de Julio de Rafaela

Reserva 20:00 hs | Primera 21:30 hs

Viernes 22 de mayo

Deportivo Tacural vs. Argentino Quilmes

Reserva 20:00 hs | Primera 21:30 hs

Primera A – 10ª fecha Torneo Apertura

Domingo 24 de mayo

Unión de Sunchales vs. Sportivo Roca

Deportivo Josefina vs. Atlético María Juana

Sportivo Libertad Estación Clucellas vs. Deportivo Aldao

Brown de San Vicente vs. Peñarol de Rafaela

Independiente de Ataliva vs. Ben Hur

Todos los encuentros comenzarán a las 14:00 hs en Reserva y 15:30 hs en Primera División.

Copa Santa Fe

Copa Santa Fe Masculina

Domingo 24 de mayo – 16:00 hs

Sportivo Suardi vs. Ferrocarril del Estado

Copa Santa Fe Femenina

Viernes 22 de mayo – 16:00 hs

Atlético de Rafaela vs. El Cadi Rincón

Martes 26 de mayo – 20:00 hs

Atlético San Jorge vs. 9 de Julio de Rafaela

Desde la Liga Rafaelina también se informó que el torneo de Primera B tendrá receso hasta el próximo 31 de mayo, cuando volverá la actividad oficial en las distintas zonas de la categoría.