Liga Rafaelina: quedaron definidos los días y horarios de una nueva fecha del Apertura

En la última sesión del Consejo Directivo de la Liga Rafaelina de Fútbol se confirmaron los días y horarios correspondientes a los encuentros de divisiones superiores, tanto del Torneo Apertura de Primera A como de las competencias vinculadas a la Copa Santa Fe.
La actividad comenzará entre jueves y viernes con varios adelantos y continuará el domingo con la disputa de la 10ª fecha del certamen liguista.
Adelantos de Primera A
Jueves 21 de mayo
- Atlético de Rafaela vs. Libertad de Sunchales
Reserva 19:30 hs | Primera 21:00 hs
- Argentino de Vila vs. Ferrocarril del Estado
Reserva 20:00 hs | Primera 21:30 hs
- Sportivo Norte vs. 9 de Julio de Rafaela
Reserva 20:00 hs | Primera 21:30 hs
Viernes 22 de mayo
- Deportivo Tacural vs. Argentino Quilmes
Reserva 20:00 hs | Primera 21:30 hs
Primera A – 10ª fecha Torneo Apertura
Domingo 24 de mayo
- Unión de Sunchales vs. Sportivo Roca
- Deportivo Josefina vs. Atlético María Juana
- Sportivo Libertad Estación Clucellas vs. Deportivo Aldao
- Brown de San Vicente vs. Peñarol de Rafaela
- Independiente de Ataliva vs. Ben Hur
Todos los encuentros comenzarán a las 14:00 hs en Reserva y 15:30 hs en Primera División.
Copa Santa Fe
Copa Santa Fe Masculina
Domingo 24 de mayo – 16:00 hs
Sportivo Suardi vs. Ferrocarril del Estado
Copa Santa Fe Femenina
Viernes 22 de mayo – 16:00 hs
Atlético de Rafaela vs. El Cadi Rincón
Martes 26 de mayo – 20:00 hs
Atlético San Jorge vs. 9 de Julio de Rafaela
Desde la Liga Rafaelina también se informó que el torneo de Primera B tendrá receso hasta el próximo 31 de mayo, cuando volverá la actividad oficial en las distintas zonas de la categoría.