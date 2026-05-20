Liga Rafaelina: quedaron definidos los días y horarios de una nueva fecha del Apertura

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En la última sesión del Consejo Directivo de la Liga Rafaelina de Fútbol se confirmaron los días y horarios correspondientes a los encuentros de divisiones superiores, tanto del Torneo Apertura de Primera A como de las competencias vinculadas a la Copa Santa Fe.

La actividad comenzará entre jueves y viernes con varios adelantos y continuará el domingo con la disputa de la 10ª fecha del certamen liguista.

Adelantos de Primera A

Jueves 21 de mayo

  • Atlético de Rafaela vs. Libertad de Sunchales
    Reserva 19:30 hs | Primera 21:00 hs
  • Argentino de Vila vs. Ferrocarril del Estado
    Reserva 20:00 hs | Primera 21:30 hs
  • Sportivo Norte vs. 9 de Julio de Rafaela
    Reserva 20:00 hs | Primera 21:30 hs

Viernes 22 de mayo

  • Deportivo Tacural vs. Argentino Quilmes
    Reserva 20:00 hs | Primera 21:30 hs

Primera A – 10ª fecha Torneo Apertura

Domingo 24 de mayo

  • Unión de Sunchales vs. Sportivo Roca
  • Deportivo Josefina vs. Atlético María Juana
  • Sportivo Libertad Estación Clucellas vs. Deportivo Aldao
  • Brown de San Vicente vs. Peñarol de Rafaela
  • Independiente de Ataliva vs. Ben Hur

Todos los encuentros comenzarán a las 14:00 hs en Reserva y 15:30 hs en Primera División.

Copa Santa Fe

Copa Santa Fe Masculina

Domingo 24 de mayo – 16:00 hs
Sportivo Suardi vs. Ferrocarril del Estado

Copa Santa Fe Femenina

Viernes 22 de mayo – 16:00 hs
Atlético de Rafaela vs. El Cadi Rincón

Martes 26 de mayo – 20:00 hs
Atlético San Jorge vs. 9 de Julio de Rafaela

Desde la Liga Rafaelina también se informó que el torneo de Primera B tendrá receso hasta el próximo 31 de mayo, cuando volverá la actividad oficial en las distintas zonas de la categoría.

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