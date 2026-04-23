Gerardo Zanoni fue distinguido en Rafaela por sus 50 años en la radio

En la mañana de la radio dialogamos con Gerardo Zanoni, quien recientemente fue reconocido en la ciudad de Rafaela por su extensa trayectoria en los medios de comunicación. El ex locutor y conductor de Radio Rafaela recibió una distinción en el Concejo Municipal, donde su recorrido profesional fue declarado de Interés Municipal.

El homenaje se llevó a cabo en una sesión del cuerpo legislativo y estuvo marcado por la emoción. Zanoni expresó su sorpresa por el reconocimiento y destacó especialmente el valor de este tipo de gestos “en vida”, señalando la importancia de poder compartirlos con colegas, amigos y familiares.

Durante la charla, repasó sus 50 años de carrera en la radio, una trayectoria construida con esfuerzo, vocación y un alto nivel de autoexigencia. A lo largo de las décadas, su voz acompañó a generaciones de oyentes, consolidándose como una figura destacada en el ámbito de la comunicación regional.

El reconocimiento en Rafaela no solo pone en valor su historia personal, sino también el rol de la radio como medio cercano y presente en la vida cotidiana de la comunidad.