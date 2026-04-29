Gobiernos locales del Departamento Castellanos firmaron convenios para fortalecer la protección de derechos de niñas, niños y adolescentes

En el marco de una política provincial orientada a fortalecer el trabajo territorial, el Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano de la Provincia de Santa Fe, a través de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, llevó adelante la firma de convenios con gobiernos locales en el marco del Programa de Servicios Locales de Promoción y Protección de Derechos. La iniciativa tiene como objetivo consolidar herramientas que permitan garantizar el acceso a derechos de niñas, niños y adolescentes en todo el territorio santafesino, promoviendo intervenciones más cercanas, articuladas y oportunas.

Del encuentro participaron intendentes, presidentes comunales y autoridades de todo el Departamento Castellanos, quienes suscribieron estos acuerdos con el Gobierno Provincial reafirmando el compromiso de fortalecer el sistema de protección integral de derechos, con eje en la intervención temprana y el trabajo conjunto entre instituciones. En este contexto, estuvieron presentes la presidenta comunal de Garibaldi, Maribel Gamboa; el presidente comunal de Colonia Eustolia, Marcelo Beltramo; y Susana Boscheto, en representación de la comuna de María Juana, quienes acompañaron la firma del convenio y el acta compromiso, destacando la importancia de continuar generando políticas públicas que prioricen a las infancias y adolescencias.