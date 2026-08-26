Graciela Plenazzio compartió en la radio la historia de su hijo y su recuperación de las adicciones

En la mañana de la radio dialogamos con Graciela Plenazzio, quien compartió una historia personal y familiar marcada por las adicciones y relató el proceso que atravesó su hijo para poder enfrentar esta problemática y comenzar un camino de recuperación.
Durante la entrevista, Graciela contó cómo su hijo pudo encontrar acompañamiento y contención a través del grupo Rocas Vivas, un espacio que tuvo un papel fundamental en su proceso para enfrentar las adicciones y recuperar su vida.
Con mucha emoción, destacó la importancia de contar con espacios de escucha, acompañamiento y apoyo para quienes atraviesan situaciones de consumo problemático, así como también para sus familias, que muchas veces deben enfrentar este proceso junto a sus seres queridos.
La historia compartida por Graciela busca también transmitir un mensaje de esperanza, demostrando que pedir ayuda y aceptar el acompañamiento puede ser el primer paso para comenzar un proceso de recuperación.
Su testimonio permitió poner en palabras una problemática que atraviesa a muchas familias y remarcar la importancia de no enfrentarla en soledad, buscando ayuda y recurriendo a los espacios de acompañamiento disponibles en la comunidad.