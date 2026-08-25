“Un Día para Jugar”: la Escuela Fiscal 398 prepara una jornada recreativa en Plaza San Martín

En la mañana de la radio dialogamos con Leticia Lemos, integrante de la Escuela Fiscal N°398 “Domingo F. Sarmiento”, quien brindó detalles sobre la actividad que se desarrollará el próximo jueves en la Plaza San Martín de María Juana.

Se trata de “Un Día para Jugar”, una propuesta que se llevará adelante el jueves 27, desde las 13:15 horas, en el marco del programa “Escuela en Movimiento”.

La jornada tiene como objetivo generar un espacio de encuentro para la comunidad educativa a través del juego, la recreación y la actividad física, promoviendo la participación de los estudiantes y ofreciendo una experiencia diferente fuera del ámbito habitual de las aulas.

Durante la entrevista, Lemos destacó la importancia de generar este tipo de propuestas que permiten compartir, jugar y fortalecer los vínculos entre los integrantes de la comunidad educativa.

La actividad tendrá como escenario la Plaza San Martín, donde estudiantes y docentes podrán disfrutar de una jornada pensada para poner al juego como protagonista.

Desde la Escuela Fiscal N°398 “Domingo F. Sarmiento” invitan a toda la comunidad educativa a participar de esta propuesta y compartir una tarde diferente al aire libre.