Liga Rafaelina: así se jugará la fecha de Divisiones Superiores el próximo fin de semana

La Liga Rafaelina de Fútbol dio a conocer el cronograma de partidos para una nueva fecha de los torneos de Divisiones Superiores, que se disputará entre el jueves 27 y el domingo 30 de agosto. La programación incluye encuentros de Reserva y Primera División en las distintas categorías, además de la revancha de la Copa País y los cuartos de final del Torneo Absoluto de Fútbol Femenino.
Programación de Divisiones Superiores
Jueves 27 de agosto
- Ferrocarril del Estado vs. 9 de Julio
- Reserva: 20:00 hs
- Primera: 21:30 hs
Viernes 28 de agosto
- Ben Hur vs. Argentino de Vila
- Reserva: 20:00 hs
- Primera: 21:30 hs
- Independiente de Ataliva vs. Brown de San Vicente
- Reserva: 20:30 hs
- Primera: 22:00 hs
- Zenón Pereyra vs. La Trucha FC
- Reserva: 20:30 hs
- Primera: 22:00 hs
Domingo 30 de agosto
- Sportivo Roca vs. Atlético María Juana
- Reserva: 14:00 hs
- Primera: 15:30 hs
- Argentino Quilmes vs. Unión de Sunchales
- Reserva: 14:00 hs
- Primera: 15:30 hs
- Deportivo Aldao vs. Sportivo Norte
- Reserva: 14:00 hs
- Primera: 15:30 hs
- Peñarol vs. Deportivo Josefina
- Reserva: 14:00 hs
- Primera: 15:30 hs
- Atlético de Rafaela vs. Sportivo Libertad de Estación Clucellas
- Reserva: 14:00 hs
- Primera: 15:30 hs
- Cancha: Deportivo Bella Italia.
- Libertad de Sunchales vs. Deportivo Tacural
- Reserva: 15:00 hs
- Primera: 16:30 hs
- Independiente San Cristóbal vs. Deportivo Bella Italia
- Reserva: 14:00 hs
- Primera: 15:30 hs
- Argentino de Humberto vs. Deportivo Ramona
- Reserva: 14:00 hs
- Primera: 15:30 hs
- Tiro Federal de Moisés Ville vs. Belgrano de San Antonio
- Reserva: 14:00 hs
- Primera: 15:30 hs
- Juventud Unida vs. Moreno de Lehmann
- Reserva: 14:00 hs
- Primera: 15:30 hs
- Talleres de María Juana vs. La Hidráulica
- Reserva: 14:00 hs
- Primera: 15:30 hs
- San Martín de Angélica vs. Defensores de Frontera
- Reserva: 14:00 hs
- Primera: 15:30 hs
- Bochófilo Bochazo vs. Sportivo Santa Clara
- Reserva: 14:00 hs
- Primera: 15:30 hs
Copa País: se juega la revancha de la primera fase
El miércoles 26 de agosto se disputará el partido revancha de la Primera Fase de la Copa País, donde la Liga Rafaelina de Fútbol recibirá a la Liga Deportiva San Martín.
- Cancha: Ferrocarril del Estado.
- Hora: 21:00.
Fútbol Femenino: llegan los cuartos de final
El domingo 30 de agosto comenzarán los Cuartos de Final del Torneo Absoluto de Primera División Femenina, con dos encuentros que se jugarán en la cancha de Atlético de Rafaela.
- 10:00 hs: 9 de Julio (4°) vs. El Expreso (5°).
- 11:30 hs: Atlético de Rafaela (3°) vs. Unión de Sastre (6°).
Un fin de semana con una nutrida agenda de fútbol en la región, donde los equipos de la Liga Rafaelina buscarán sumar puntos importantes tanto en Primera como en Reserva, mientras que el fútbol femenino comenzará a definir a los semifinalistas del Torneo Absoluto.