Liga Rafaelina: así se jugará la fecha de Divisiones Superiores el próximo fin de semana

La Liga Rafaelina de Fútbol dio a conocer el cronograma de partidos para una nueva fecha de los torneos de Divisiones Superiores, que se disputará entre el jueves 27 y el domingo 30 de agosto. La programación incluye encuentros de Reserva y Primera División en las distintas categorías, además de la revancha de la Copa País y los cuartos de final del Torneo Absoluto de Fútbol Femenino.

Programación de Divisiones Superiores

Jueves 27 de agosto

Ferrocarril del Estado vs. 9 de Julio Reserva: 20:00 hs Primera: 21:30 hs



Viernes 28 de agosto

Ben Hur vs. Argentino de Vila Reserva: 20:00 hs Primera: 21:30 hs

Independiente de Ataliva vs. Brown de San Vicente Reserva: 20:30 hs Primera: 22:00 hs

Zenón Pereyra vs. La Trucha FC Reserva: 20:30 hs Primera: 22:00 hs



Domingo 30 de agosto

Sportivo Roca vs. Atlético María Juana Reserva: 14:00 hs Primera: 15:30 hs

Argentino Quilmes vs. Unión de Sunchales Reserva: 14:00 hs Primera: 15:30 hs

Deportivo Aldao vs. Sportivo Norte Reserva: 14:00 hs Primera: 15:30 hs

Peñarol vs. Deportivo Josefina Reserva: 14:00 hs Primera: 15:30 hs

Atlético de Rafaela vs. Sportivo Libertad de Estación Clucellas Reserva: 14:00 hs Primera: 15:30 hs Cancha: Deportivo Bella Italia.

Libertad de Sunchales vs. Deportivo Tacural Reserva: 15:00 hs Primera: 16:30 hs

Independiente San Cristóbal vs. Deportivo Bella Italia Reserva: 14:00 hs Primera: 15:30 hs

Argentino de Humberto vs. Deportivo Ramona Reserva: 14:00 hs Primera: 15:30 hs

Tiro Federal de Moisés Ville vs. Belgrano de San Antonio Reserva: 14:00 hs Primera: 15:30 hs

Juventud Unida vs. Moreno de Lehmann Reserva: 14:00 hs Primera: 15:30 hs

Talleres de María Juana vs. La Hidráulica Reserva: 14:00 hs Primera: 15:30 hs

San Martín de Angélica vs. Defensores de Frontera Reserva: 14:00 hs Primera: 15:30 hs

Bochófilo Bochazo vs. Sportivo Santa Clara Reserva: 14:00 hs Primera: 15:30 hs



Copa País: se juega la revancha de la primera fase

El miércoles 26 de agosto se disputará el partido revancha de la Primera Fase de la Copa País, donde la Liga Rafaelina de Fútbol recibirá a la Liga Deportiva San Martín.

Cancha: Ferrocarril del Estado.

Ferrocarril del Estado. Hora: 21:00.

Fútbol Femenino: llegan los cuartos de final

El domingo 30 de agosto comenzarán los Cuartos de Final del Torneo Absoluto de Primera División Femenina, con dos encuentros que se jugarán en la cancha de Atlético de Rafaela.

10:00 hs: 9 de Julio (4°) vs. El Expreso (5°).

9 de Julio (4°) vs. El Expreso (5°). 11:30 hs: Atlético de Rafaela (3°) vs. Unión de Sastre (6°).

Un fin de semana con una nutrida agenda de fútbol en la región, donde los equipos de la Liga Rafaelina buscarán sumar puntos importantes tanto en Primera como en Reserva, mientras que el fútbol femenino comenzará a definir a los semifinalistas del Torneo Absoluto.