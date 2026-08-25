“Minions y Monstruos” llega al Cine Club Sociedad Italiana

El Cine Club Sociedad Italiana vuelve a abrir sus puertas para disfrutar de una nueva propuesta cinematográfica para toda la familia. En esta oportunidad, llega a la pantalla grande “Minions y Monstruos”, una película de animación, comedia y aventuras que promete una función llena de humor y diversión.

La película se proyectará el próximo domingo 30 de agosto, a las 19:00 horas, en la sede del Cine Club Sociedad Italiana.

Una nueva aventura de los Minions

La historia presenta una aventura completamente disparatada en la que los populares Minions conquistan Hollywood y se convierten en estrellas de cine, pero todo cambia cuando pierden su éxito y terminan desatando una serie de monstruos sobre el mundo.

A partir de allí, deberán dejar de lado sus diferencias y unir fuerzas para intentar salvar al planeta del caos que ellos mismos provocaron.

Con una duración aproximada de 90 minutos, “Minions y Monstruos” combina animación, comedia y aventura, con una propuesta pensada para disfrutar en familia.

La película está dirigida por Pierre Coffin y es una producción de Estados Unidos.

La crítica especializada destacó especialmente su ritmo, su humor y las referencias al mundo del cine. Algunos medios la calificaron como una de las entregas más divertidas de la saga y resaltaron su capacidad para entretener tanto a chicos como a grandes.

Entradas y función

La función será el domingo 30 de agosto a las 19:00 horas.

🎟️ Entrada general: $5.000

🎟️ Socios: $4.000

Además, desde el Cine Club Sociedad Italiana informaron que la función se realizará en una sala calefaccionada, para disfrutar cómodamente de la película.

Una nueva oportunidad para compartir una tarde de cine en comunidad y disfrutar de los queridos Minions en una aventura pensada para toda la familia.