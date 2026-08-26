La Suboficial Mayor Sandra Tibaldi fue reconocida en el Senado de Santa Fe por su trayectoria como bombera voluntaria

La Suboficial Mayor Sandra Tibaldi, integrante del Destacamento Clucellas de la Asociación de Bomberos Voluntarios de María Juana, recibió un destacado reconocimiento en el Senado de la Provincia de Santa Fe, en homenaje a su compromiso, trayectoria y vocación de servicio.

El reconocimiento tuvo una característica muy especial: fue impulsado por los estudiantes de la Escuela de Educación Secundaria Orientada N.º 302 de Plaza Clucellas, quienes promovieron la iniciativa con el objetivo de visibilizar y valorar el ejemplo que Sandra representa para toda la comunidad.

Un hito para la región

Sandra Tibaldi marcó un antes y un después en la historia de Clucellas y del departamento Castellanos al convertirse en la primera mujer en integrar el cuerpo de Bomberos Voluntarios de la localidad.

Su incorporación abrió camino para nuevas generaciones de mujeres dentro de la institución, demostrando que la vocación de servicio, el compromiso y la valentía trascienden cualquier barrera de género.

Un reconocimiento al servicio y la dedicación

Desde la Asociación de Bomberos Voluntarios de María Juana expresaron su orgullo por contar con Sandra entre sus filas y destacaron que su trayectoria constituye un ejemplo de entrega y responsabilidad para toda la institución.

Asimismo, agradecieron a los alumnos y docentes de la EESO N.º 302 por impulsar esta valiosa iniciativa que permitió reconocer públicamente una historia de esfuerzo y dedicación al servicio de la comunidad.

El homenaje en el Senado santafesino puso en valor no solo la labor cotidiana de Sandra Tibaldi, sino también el trabajo silencioso que realizan los bomberos voluntarios, quienes día a día están al servicio de sus vecinos.