Gran expectativa por el 40° sorteo del Auténtico Bingo Brown de San Vicente

En la mañana de la radio dialogamos con Germán Rebola, presidente del Club Brown de San Vicente, quien brindó todos los detalles sobre el gran y esperado sorteo del Auténtico Bingo, que se llevará a cabo este sábado 7 de febrero, en el marco de su 40° edición, una de las más importantes y convocantes de su historia.

Rebola destacó la magnitud del evento, que pondrá en juego más de 200 premios, equivalentes a más de 2.400 millones de pesos, consolidando al Bingo Brown como uno de los sorteos más importantes del país. Entre los premios principales se destacan 2 cabañas, 4 camionetas, 1 utilitario, 31 automóviles, 11 lanchas, 34 motos, 47 motos 110, 7 viajes y 63 bicicletas, además de numerosos premios menores.

El presidente del Brown también resaltó que el evento contará con todos los servicios en el predio, pensados para que el público pueda disfrutar de una jornada completa: mesas y sillas sin cargo, servicio de buffet, estacionamiento por orden de llegada y una zona de juegos para los más chicos, lo que convierte al bingo en una propuesta ideal para toda la familia.

Además, quienes no puedan asistir de manera presencial podrán seguir el sorteo minuto a minuto, ya que habrá transmisión en vivo a través del canal de YouTube “autenticobingobrown” y por la señal de América Sports, ampliando el alcance del evento a todo el país.

Finalmente, Germán Rebola agradeció el acompañamiento permanente de la gente y remarcó que este bingo no solo representa premios y entretenimiento, sino que también es fundamental para sostener y fortalecer la actividad deportiva e institucional del Club Brown de San Vicente, reafirmando el compromiso de la entidad con su comunidad.