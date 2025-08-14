Guille Benítez, emoción y alegría en las Fiestas Patronales de María Juana

Auspician: Senador Provincial Alcides Calvo – Grupo Perusia – Comuna de María Juana – Alejandra Dallia Escribana Pública – Gastaldi Distribuciones – Puma Avenida – Inmobiliaria Marbet – Molino Victoria – Fanchin Muebles – Agricultores Federados Argentinos –

En la mañana de la radio conversamos con Guille Benítez, el talentoso solista mariajuanense que, cada vez que pisa el escenario del anfiteatro Emilio Vidal de la Plaza San Martín, logra emocionar con sus letras y contagiar alegría con sus interpretaciones.

Con la expectativa y el orgullo de volver a presentarse en las patronales de su querido pueblo, Guille adelantó detalles de su repertorio, que combinará canciones profundas con temas llenos de energía para hacer cantar y saltar al público.

Su actuación será parte de la grilla del domingo 17 en el tradicional ciclo “Música Para Todos”, que este fin de semana reunirá a artistas locales y regionales en dos noches de música, danza y celebración comunitaria. Un regreso muy esperado por todos los vecinos que disfrutan de su arte y su carisma sobre el escenario.