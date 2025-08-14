Guille Benítez, emoción y alegría en las Fiestas Patronales de María Juana

EntrevistasFiestas PatronalesLo ÚltimoLocales

Auspician: Senador Provincial Alcides Calvo – Grupo Perusia – Comuna de María Juana – Alejandra Dallia Escribana Pública – Gastaldi Distribuciones – Puma Avenida – Inmobiliaria Marbet – Molino Victoria – Fanchin Muebles – Agricultores Federados Argentinos –

En la mañana de la radio conversamos con Guille Benítez, el talentoso solista mariajuanense que, cada vez que pisa el escenario del anfiteatro Emilio Vidal de la Plaza San Martín, logra emocionar con sus letras y contagiar alegría con sus interpretaciones.

Con la expectativa y el orgullo de volver a presentarse en las patronales de su querido pueblo, Guille adelantó detalles de su repertorio, que combinará canciones profundas con temas llenos de energía para hacer cantar y saltar al público.

Su actuación será parte de la grilla del domingo 17 en el tradicional ciclo “Música Para Todos”, que este fin de semana reunirá a artistas locales y regionales en dos noches de música, danza y celebración comunitaria. Un regreso muy esperado por todos los vecinos que disfrutan de su arte y su carisma sobre el escenario.

Te puede interesar

  • FIESTAS PATRONALES DE GARIBALDI

    Héctor Spada, presidente comunal de Garibaldi, habló en la mañana de Comunicándonos sobre el dia de las Fiestas Patronales de la localidad en honor a…

  • FIESTAS PATRONALES EN MJ

    La Comuna de María Juana invita a la población general a participar de las actividades enmarcadas en la Fiestas Patronales de nuestra localidad. El sábado…

  • FIESTAS PATRONALES

  • FIESTAS PATRONALES DE EUSTOLIA

    Lorena Tramamone, directora de la Escuela nro. 483 de Colonia Eustolia charló con Mónica Barceló en la mañana de Comunicándonos para agradecer a todas las…

  • FIESTAS PATRONALES EN SASTRE

    Este fin de semana continúa el festejo por las Fiestas Patronales de Sastre Ortíz y charlamos con su intendente Mary Brunasso quien adelantó cuales serán…