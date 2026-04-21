Homenaje a Facundo Trossero tras 30 años de servicio bomberil

Locales

El cuartel de Bomberos Voluntarios de María Juana rindió un sentido homenaje a Facundo Trossero, quien culminó su etapa como integrante activo luego de tres décadas de servicio marcadas por el compromiso, la vocación y la entrega.

Trossero se incorporó en 2014 al cuerpo de María Juana, donde aportó su experiencia y se convirtió en una pieza fundamental dentro del equipo, participando activamente en cada intervención y en la vida diaria del cuartel. Su trayectoria estuvo siempre guiada por el espíritu solidario y la responsabilidad que caracteriza a los bomberos voluntarios.

El pasado fin de semana realizó su última guardia activa, cumpliendo con la misma dedicación que lo distinguió a lo largo de los años. Su labor, muchas veces silenciosa, dejó una huella imborrable en la institución y en la comunidad, estando presente cada vez que fue necesario y priorizando siempre el bienestar de los demás.

Hoy inicia una nueva etapa, con el orgullo de la tarea cumplida y el reconocimiento de sus compañeros, que destacaron su ejemplo y su legado dentro del cuerpo activo. Un merecido homenaje para quien hizo de la vocación de servicio un verdadero modo de vida.

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