Hoy celebramos a Santa Juana Francisca Fremiot de Chantal, patrona de María Juana

Este 12 de agosto la comunidad de María Juana vive un día muy especial: la fiesta patronal en honor a Santa Juana Francisca Fremiot de Chantal, patrona de nuestro pueblo.

En la mañana de Comunicándonos conversamos con el Padre Raúl Massini, quien compartió cómo se desarrollaron las actividades religiosas en su honor. La jornada comenzó con la misa matutina, seguida de momentos de oración comunitaria, y continuará con la procesión y la misa central, en las que vecinos y visitantes participan para rendir homenaje a la santa.

📖 ¿Quién fue Santa Juana Francisca Fremiot de Chantal?
Nació en Francia en 1572. Tras enviudar a los 28 años, dedicó su vida a la fe y a las obras de caridad. Junto con San Francisco de Sales fundó la Orden de la Visitación de Santa María, una congregación dedicada a la oración y el servicio a los más necesitados. Fue canonizada en 1767 por el Papa Clemente XIII y es reconocida en todo el mundo por su humildad, su entrega y su profunda devoción.

En María Juana, su figura inspira cada año no solo la celebración religiosa, sino también una serie de actividades culturales y comunitarias que fortalecen el espíritu de unión y fe entre los vecinos.

