“If These Walls Could Sing”: el documental que abre las puertas de Abbey Road

Disney+ estrenó If These Walls Could Sing, un documental dirigido por Mary McCartney —hija de Paul McCartney— que invita a recorrer la historia y la magia del legendario Abbey Road Studios, el lugar donde nació parte esencial de la música del último siglo.

Un recorrido único por la historia de la música

Con casi 90 años de trayectoria, Abbey Road fue testigo de grabaciones que marcaron épocas, desde música clásica y rock, hasta bandas sonoras y pop contemporáneo. El documental combina entrevistas, material de archivo y anécdotas íntimas que revelan cómo este estudio se convirtió en sinónimo de innovación y creatividad.

Quiénes participan

El film reúne a artistas icónicos como Paul McCartney y Ringo Starr (The Beatles), Elton John, Roger Waters y David Gilmour (Pink Floyd), Noel y Liam Gallagher (Oasis), además del célebre compositor John Williams. También suman su voz figuras como Kate Bush, Nile Rodgers, Celeste y Shirley Bassey, junto a técnicos y productores que hicieron posible cada grabación histórica.

Un imperdible para los amantes de la música

Más que un repaso de nombres, If These Walls Could Sing es una experiencia sensorial que muestra cómo la música trasciende generaciones. Cada testimonio conecta la pasión de los artistas con el poder transformador del estudio, ofreciendo tanto la mirada técnica de la producción como la carga emocional de quienes dejaron su huella en esas paredes.

¿Por qué verlo?

El documental es imprescindible para todo amante de la música porque: