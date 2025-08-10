Ignacio Alberto y Santino Garella, dos arqueros referentes, visitaron el Museo de las Camisetas

Auspician: Senador Provincial Alcides Calvo – Grupo Perusia – Comuna de María Juana – Alejandra Dallia Escribana Pública – Gastaldi Distribuciones – Puma Avenida – Inmobiliaria Marbet – Molino Victoria – Fanchin Muebles – Agricultores Federados Argentinos

En una nueva edición de Un Día de Colección, disfrutamos el Museo de las Camisetas de María Juana, y charlamos con dos grandes arqueros que dejaron y siguen dejando huella en el deporte local: Ignacio Alberto y Santino Garella.

Durante la charla, repasamos sus trayectorias, anécdotas y vivencias defendiendo los colores de los clubes de nuestra localidad. Entre historias de vestuario, atajadas memorables y recuerdos imborrables, ambos compartieron lo que significa para ellos representar a María Juana bajo los tres palos.

Un encuentro cargado de pasión futbolera, donde las camisetas y los relatos se combinaron para rendir homenaje a quienes, con esfuerzo y compromiso, se han convertido en referentes del arco en nuestra comunidad.