Ignacio Alberto y Santino Garella, dos arqueros referentes, visitaron el Museo de las Camisetas

En una nueva edición de Un Día de Colección, disfrutamos el Museo de las Camisetas de María Juana, y charlamos con dos grandes arqueros que dejaron y siguen dejando huella en el deporte local: Ignacio Alberto y Santino Garella.

Durante la charla, repasamos sus trayectorias, anécdotas y vivencias defendiendo los colores de los clubes de nuestra localidad. Entre historias de vestuario, atajadas memorables y recuerdos imborrables, ambos compartieron lo que significa para ellos representar a María Juana bajo los tres palos.

Un encuentro cargado de pasión futbolera, donde las camisetas y los relatos se combinaron para rendir homenaje a quienes, con esfuerzo y compromiso, se han convertido en referentes del arco en nuestra comunidad.

