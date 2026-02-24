Impulsan en San Juan un nuevo refugio para fortalecer la lucha contra el maltrato animal

El maltrato animal continúa siendo una problemática creciente en la provincia de San Juan, donde proteccionistas y organizaciones sociales sostienen, muchas veces de manera silenciosa, una tarea fundamental para rescatar y rehabilitar perros, caballos y otras especies víctimas del abandono y la violencia.

En este contexto se destaca la iniciativa del empresario sanjuanino Mauricio Barceló, quien desde hace tiempo brinda refugio en su finca ubicada en Pocito. Allí recibe animales heridos o abandonados, les ofrece atención y contención, y luego impulsa su adopción responsable.

Un proyecto para ampliar la capacidad de rescate

Frente al incremento de casos, Barceló comenzó a planificar un espacio más amplio y organizado. El proyecto contempla la construcción de un refugio con capacidad para albergar alrededor de 70 perros, con infraestructura adecuada y condiciones seguras.

El predio previsto abarca unos 2.000 metros cuadrados en inmediaciones de su finca. Allí se proyecta la instalación de caniles, un cierre perimetral seguro y sectores destinados a la atención veterinaria y al resguardo sanitario.

La inversión estimada ronda los ocho millones de pesos, incluyendo materiales, mano de obra y mejoras estructurales necesarias para garantizar condiciones dignas para los animales.

Una red solidaria en crecimiento

Si bien el impulsor aportará parte de los fondos, la magnitud de la obra requiere acompañamiento comunitario. Hasta el momento, gracias a campañas en redes sociales y al compromiso de allegados, se logró reunir aproximadamente el 50% del monto necesario.

En la provincia, todos los refugios son privados y gestionados por proteccionistas o asociaciones civiles, por lo que cada nuevo espacio representa un refuerzo clave en la lucha contra el maltrato y la sobrepoblación animal.

Más que rescate: educación y convivencia

Los refugios cumplen un rol que trasciende el rescate individual. Reducen la presencia de animales abandonados en la vía pública, mejoran la convivencia urbana y contribuyen a la salud ambiental. Además, funcionan como espacios de tránsito hacia la adopción responsable, donde se promueve la tenencia consciente como herramienta esencial para prevenir el abandono.

Este tipo de iniciativas también fomentan una cultura de empatía y educación ambiental, fortaleciendo el vínculo entre sociedad y naturaleza.

Cómo colaborar

Quienes deseen acompañar el proyecto pueden realizar aportes mediante transferencia al alias mauri.barcelo o comunicarse al 2645042431 para conocer más detalles sobre el avance de la obra.

Con esta iniciativa, San Juan suma un nuevo esfuerzo colectivo para proteger a los animales y consolidar una red solidaria que busca transformar la realidad del maltrato en la provincia.