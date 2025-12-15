Independiente de Ataliva se quedó con el Torneo Absoluto de Primera B

En el cierre de la temporada liguista, Independiente de Ataliva y Libertad de Estación Clucellas, ambos recientemente ascendidos, protagonizaron una apasionante final del Torneo Absoluto de Primera B de la Liga Rafaelina de Fútbol. El encuentro se disputó este sábado por la tarde en cancha de Ferrocarril del Estado, en barrio Los Nogales, y terminó igualado 2 a 2 en los 90 minutos reglamentarios.

Con un marco acorde a la definición, los dos campeones de la categoría ofrecieron un partido intenso, disputado y cargado de emociones, en el que ninguno logró sacar ventajas definitivas durante el tiempo regular.

La consagración se resolvió desde el punto del penal, donde Independiente de Ataliva fue más efectivo y se impuso por 3 a 2, desatando el festejo de “El Rojo”, que cerró el año de la mejor manera al quedarse con el último título de la temporada.