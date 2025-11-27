Inferiores: Florida ganó el Torneo Absoluto tras imponerse ante Deportivo Susana

Inferiores

En la cancha de Ferrocarril del Estado se disputó la definición del Torneo Absoluto de la Copa de Oro, donde Florida de Plaza Clucellas, campeón de la Zona Sur, se enfrentó a Deportivo Susana, campeón de la Zona Norte, en una jornada llena de intensidad y muy buen marco de público. La serie, dividida por categorías, dejó como resultado final la consagración de Florida, que logró imponerse en tres de los cuatro encuentros disputados.

En 9na División, Florida abrió la jornada con una victoria por 2 a 1; luego, en 8va División, el conjunto de Plaza Clucellas volvió a demostrar su solidez y se quedó con un triunfo claro por 2 a 0, aumentando así su ventaja en el global. El partido de 7ma División fue más parejo y terminó igualado 1 a 1 y finalmente, en 6ta División, Florida y Deportivo Susana protagonizaron un encuentro atrapante que culminó 2 a 2, resultado que terminó de sellar la superioridad general del conjunto de la zona sur.

Con el balance final de la jornada, Florida de Plaza Clucellas se consagró Campeón Absoluto de la Copa de Oro, coronando una campaña destacada y reafirmando su trabajo en el fútbol formativo. La institución celebró un logro que enaltece el esfuerzo de jugadores, cuerpos técnicos y familias, y que quedará marcado como un importante capítulo en su historia deportiva.

