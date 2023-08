Inferiores LRF: Talleres y Atlético sumaron cuatro puntos

El sábado por la tarde se reanudó el Torneo Clausura de Primera B Zona Sur en divisiones inferiores de la Liga Rafaelina de Fútbol; Talleres en condición de local y Atlético de visitante sumaron 4 puntos para la general.



En el “Pedro Molina”, Talleres recibió a La Hidráulica de Frontera con el que cayó en 6ª y 8ª 2 a 0 y 3 a 0, respectivamente. Mientras que, en 7ª igualo sin goles y obtuvo los tres puntos en 9ª tras el 1 a 0.



Por su parte, Atlético María Juana viajó a Plaza Clucellas para medirse ante Florida donde acumuló 4 unidades producto del empate 2 a 2 en 6ª y de la victoria en 8ª 1 a 0. En tanto que, cayó en 7ª 2 a 1 y en 9ª 3 a 0.



Todos los resultados de las 4ª fecha:



9ª división:

Atl. Esmeralda – La Trucha (ambas instituciones no presentan esta categoría)

Talleres 1 – 0 La Hidráulica

Brown 11 – 0 Dep. Josefina

Zenón Pereyra F.C. 2 – 0 B. Bochazo

Def. Frontera 1 – 0 Sp. Libertad

Sp. Santa Clara 3 – 0 San Martín

Florida 3 – 0 Atl. María Juana

Posiciones: 12 Zenón Pereyra F.C, 10 Talleres-Brown, 7 Atl. María Juana-Florida-Def. Frontera, 6 Dep. JosefinaSp. Santa Clara, 4 B. Bochazo-San Martín, 3 Sp. Libertad

8ª división:

Atl. Esmeralda 1- 0 La Trucha

Talleres 0 – 3 La Hidráulica

Brown 3 – 1 Dep. Josefina

Zenón Pereyra F.C. 1 – 0 B. Bochazo

Def. Frontera 3 – 0 Sp. Libertad

Sp. Santa Clara 4 – 0 San Martín

Florida 0 – 1 Atl. María Juana

Posiciones: 10 La Hidráulica-Sp. Santa Clara-Zenón Pereyra F.C, 9 Atl. Esmeralda-Def. Frontera, 6 La Trucha-Florida, 5 Brown, 4 Dep. Josefina-B. Bochazo, 3 Atl. María Juana-Talleres, 1 Sp. Libertad, 0 San Martín

7ª división:

Atl. Esmeralda 0- 1 La Trucha

Talleres 0 – 0 La Hidráulica

Brown 0 – 0 Dep. Josefina

Zenón Pereyra F.C. 1 – 3 B. Bochazo

Def. Frontera 3 – 1 Sp. Libertad

Sp. Santa Clara 4 – 0 San Martín

Florida 2 – 1 Atl. María Juana

Posiciones: 12 Def. Frontera, 10 Florida-B. Bochazo, 7 La Trucha, 6 Sp. Santa Clara, 5 Dep. Josefina-La Hidráulica, 4 San Martín-Atl. María Juana, 3 Talleres-Brown, 2 Sp. Libertad-Zenón Pereyra F.C., 1 Atl. Esmeralda

6ª división:

Atl. Esmeralda 1- 0 La Trucha

Talleres 0 – 2 La Hidráulica

Brown 0 – 2 Dep. Josefina

Zenón Pereyra F.C. 2 – 2 B. Bochazo

Def. Frontera 1 – 1 Sp. Libertad

Sp. Santa Clara 0 – 0 San Martín

Florida 2 – 2 Atl. María Juana

Posiciones: 8 Zenón Pereyra F.C-B. Bochazo-Florida-Def. Frontera-Dep. Josefina, 7 La Hidráulica-Atl. Esmeralda, 5 Sp. Libertad-Sp. Santa Clara-Atl. María Juana, 3 Talleres, 2 San Martín, 0 Brown

Tabla General: 142 Florida, 127 B. Bochazo-Sp. Santa Clara, 120 Brown, 119 Def. Frontera, 109 Zenón Pereyra F.C., 93 La Hidráulica, 87 Atl. María Juana, 86 Dep. Josefina, 79 Talleres, 72 Sp. Libertad, 59 San Martín, 53 Atl. Esmeralda, 46 La Trucha FC



Próxima Fecha (5ª): CAMJ vs Brown, San Martín vs Florida, La Trucha vs Sp Santa Clara, Sp Libertad vs At. Esmeralda, Bochazo vs Def. de Frontera, La Hidráulica vs ZPFC, Dep Josefina vs Talleres.