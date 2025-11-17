Inferiores: Talleres se despide en semifinales de Copa de Plata

Inferiores

Talleres no pudo avanzar ante La Hidráulica, con resultados mixtos y una victoria en Novena, lo dejaron fuera de la final de la Copa de Plata.

La etapa final de la Copa de Plata del Torneo de divisiones inferiores de Primera B Zona Sur de la Liga Rafaelina de Fútbol fue esquiva para Talleres. En semifinales, enfrentó a La Hidráulica en la ciudad de Frontera donde la serie fue muy pareja.

En Séptima cayó ajustadamente 1-0, mientras que la Sexta no pudo revertir la situación y terminó 2-1 en contra. La Octava logró un empate sin goles y la Novena, sumó los puntos automáticamente debido a que el rival no presenta esa categoría. Con estos resultados, La Hidráulica se consagró campeón de la Copa de Plata.

Talleres cierra una temporada llena de esfuerzo, aprendizajes y grandes momentos en todas las categorías. Más allá de los resultados, el compromiso y la pasión demostrados en cada partido son la base para un futuro todavía más prometedor.

Por último, es de destacar que en Copa de Bronce coronó Campeón San Martín de Angélica y que, en Copa de Oro, el próximo sábado disputarán la gran final Defensores de Frontera vs. Florida de Plaza Clucellas.

