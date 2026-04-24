Investigación científica analiza el veneno de abeja como posible terapia contra el cáncer de mama

Un estudio internacional encabezado por la investigadora Ciara Duffy plantea nuevas posibilidades en el tratamiento del cáncer de mama a partir del uso del veneno de abeja, particularmente de su componente activo, la melitina. Los resultados fueron publicados en la revista científica npj Precision Oncology y se enfocan en el comportamiento de este compuesto frente a células tumorales.

Qué es la melitina y cómo actúa

La melitina es un péptido presente en el veneno de la abeja europea, con carga positiva y capacidad de interactuar con membranas celulares. En el estudio, los investigadores sintetizaron este compuesto para evaluar si replicaba los efectos del veneno natural.

En ensayos de laboratorio (in vitro), se observó que tanto el veneno como la melitina:

Reducen rápidamente la viabilidad de células cancerosas

Actúan de forma selectiva, con menor impacto sobre células sanas

Destruyen membranas celulares tumorales en aproximadamente 60 minutos

Interfieren en señales de crecimiento celular en unos 20 minutos

El efecto fue particularmente significativo en células con sobreexpresión de receptores como HER2 y EGFR, asociados a formas agresivas de la enfermedad.

Cómo se realizó el estudio

La investigación utilizó veneno de más de 300 abejas recolectadas en Australia, Irlanda e Inglaterra. El material fue analizado en distintos tipos de cáncer de mama, incluyendo:

Tumores con receptores hormonales positivos

Subtipo HER2 positivo

Cáncer de mama triple negativo (uno de los más difíciles de tratar)

También se comparó con veneno de abejorros, que no mostró efectos significativos sobre células cancerosas, lo que permitió establecer diferencias entre especies.

Los ensayos se realizaron principalmente en laboratorio (cultivos celulares) y en modelos animales, lo que permite evaluar efectos biológicos, aunque no implica aún aplicación directa en humanos.

Resultados principales

Los datos obtenidos mostraron que:

La melitina puede destruir células tumorales de forma rápida

Inhibe señales que permiten la proliferación del cáncer

Tiene un efecto más marcado en subtipos agresivos

Mantiene cierta selectividad frente a células normales

Estos resultados coinciden con líneas de investigación previas en el campo de la oncología, donde se estudian compuestos naturales como posibles agentes terapéuticos.

Combinación con quimioterapia

Uno de los puntos analizados fue la combinación de melitina con docetaxel, un fármaco utilizado en tratamientos oncológicos.

En modelos con animales (ratones), esta combinación mostró:

Reducción significativa del crecimiento tumoral

Mayor eficacia que el uso individual de los compuestos

El mecanismo propuesto es que la melitina genera poros en las membranas celulares, facilitando el ingreso de otros medicamentos.

Qué dicen otros estudios

El uso del veneno de abeja en investigación médica no es nuevo. Existen antecedentes desde mediados del siglo XX y, en las últimas dos décadas, se ha incrementado su estudio en laboratorio.

Revisiones científicas coinciden en que:

La melitina tiene propiedades citotóxicas (destruye células)

Puede afectar tanto células tumorales como sanas, dependiendo de la dosis

Su uso clínico requiere sistemas de administración controlada para evitar efectos adversos

Por este motivo, gran parte de la investigación actual se centra en desarrollar formas seguras de aplicar este compuesto.

Alcance actual de la investigación

Los resultados obtenidos representan un avance en el conocimiento del comportamiento de la melitina frente al cáncer de mama, especialmente en sus formas más agresivas.

Sin embargo, los estudios se encuentran en etapas preclínicas, lo que significa que:

Aún no hay tratamientos aprobados en humanos basados en este compuesto

Se requieren ensayos clínicos para evaluar seguridad y eficacia

Su aplicación terapéutica todavía está en fase de investigación

El trabajo desarrollado en el Instituto Harry Perkins aporta evidencia sobre el potencial de compuestos naturales en oncología, abriendo nuevas líneas de estudio para futuros tratamientos contra el cáncer de mama.