Jazmín Bertello, campeona de la Liga Argentina Femenina de Vóley con Boca Juniors

La pellegrinense Jazmín Bertello se consagró campeona de la Liga Argentina Femenina de Vóley 2026 con Boca Juniors, luego de imponerse en la serie final por 2 a 0 frente a Gimnasia y Esgrima La Plata.

El primer encuentro, disputado en La Bombonerita, fue triunfo para el conjunto xeneize por 3 a 1. En la revancha, ya como visitante, Boca volvió a mostrar su superioridad y repitió el resultado, quedándose con el partido por 3 a 1 con parciales de 26-24, 25-16, 20-25 y 25-15, sellando así una serie contundente.

De esta manera, Boca Juniors alcanzó su noveno título en la competencia y amplió su ventaja como el máximo campeón histórico del certamen. Además, coronó una campaña sobresaliente, con un balance de 18 victorias y apenas 2 derrotas a lo largo de todo el torneo.

El logro tiene un significado especial para la región, ya que Jazmín Bertello forma parte de este exitoso plantel, representando con orgullo a Carlos Pellegrini. Un reconocimiento al esfuerzo, la dedicación y el trabajo sostenido durante años, que hoy la encuentran en lo más alto del vóley nacional.

Trayectoria deportiva

Jazmín Bertello surgió de clubes formativos del voleibol argentino y rápidamente atrajo la atención por su capacidad de conducción en la cancha y lectura del juego. Su paso por torneos nacionales la posicionó entre las figuras jóvenes con mayor potencial del país, destacándose por su precisión en el armado y su liderazgo en el juego colectivo.

Participación internacional

Como parte de la estructura de selecciones argentinas, ha representado al país en torneos juveniles sudamericanos y panamericanos, contribuyendo al desarrollo del recambio generacional del vóley femenino nacional. Su desempeño la ha proyectado hacia futuras convocatorias a la selección mayor, donde Argentina busca consolidar un equipo competitivo a nivel continental.

Estilo de juego e impacto

Bertello combina una técnica depurada con inteligencia táctica, lo que la convierte en una pieza clave en la organización ofensiva de sus equipos. Su evolución refleja la apuesta de la Federación del Voleibol Argentino (FeVA) por el desarrollo de talentos locales y la consolidación del voleibol femenino en el ámbito internacional.