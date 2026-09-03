Jesica Protti presentó nuevas propuestas para acompañar adolescencias y recuperar historias de vida

En la mañana de la radio conversamos con Jesica Protti, quien presentó dos propuestas que buscan generar espacios de encuentro, reflexión y expresión.

Este sábado 5 de septiembre a las 14 horas, Jesica estará junto a Mica, educadora de San Francisco, en un encuentro para conversar sobre adolescencias y los desafíos que implica acompañarlas hoy.

La propuesta invita a madres, padres y adultos a compartir experiencias y preguntas, sin recetas, poniendo en común las distintas situaciones que atraviesan las familias cuando los hijos crecen y comienzan a tomar sus propias decisiones.

Además, Jesica contó detalles de “Mujeres con historias”, un taller que se realiza cada 15 días y propone recuperar y valorar las historias personales de madres, abuelas y mujeres que dejaron huellas a lo largo de sus vidas.

A través de escritura, fotografías, recuerdos, relatos y propuestas creativas, las participantes construyen un diario personal y simbólico sobre su recorrido, sus aprendizajes y el legado que dejan.

📍 Mujeres con historias: en la casa de Jesica

🕰️ Cada 15 días, 2 horas

💫 $15.000 por encuentro

👥 Cupos limitados