Salud sexual: realizarán un encuentro abierto para hablar de prevención, cuidado y bienestar

En el marco del Día Mundial de la Salud Sexual, se realizará un encuentro abierto destinado a reflexionar y debatir sobre distintos aspectos vinculados al cuidado de la salud sexual, la prevención y la importancia de contar con información confiable.

La actividad estará a cargo del Dr. Mauricio Melano y el Magíster Fernando Bianciotti, quienes disertarán bajo el lema “Hablar de salud sexual también es hablar de prevención, cuidado y bienestar”.

El encuentro propone generar un espacio de diálogo directo y abierto para abordar cuestiones relacionadas con la educación integral, la consulta médica oportuna y la necesidad de derribar tabúes que todavía persisten alrededor de la sexualidad.

Uno de los principales ejes será la importancia de informarse y asumir un rol activo en el cuidado de la salud, especialmente para poder reconocer y detectar a tiempo posibles infecciones de transmisión sexual (ITS). En este sentido, se buscará poner en valor la prevención y la responsabilidad compartida como herramientas fundamentales.

La propuesta también apunta a generar un ámbito donde puedan plantearse preguntas, intercambiar opiniones y abordar la salud sexual desde una mirada integral, dejando de lado prejuicios y temores que muchas veces dificultan la consulta y el acceso a información.

📅 Viernes 4 de septiembre

🕢 19:30 horas

📍 Sala ISP N° 2 – Mariano Vera 548 – Rafaela.

La invitación es abierta a la comunidad y busca promover un espacio de reflexión y conversación sobre una temática que forma parte del bienestar y la calidad de vida de todas las personas.