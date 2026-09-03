La teoría de la mesa: por qué necesitamos más de una pata para sostener nuestra vida

Hay una metáfora sencilla que invita a pensar en cómo construimos nuestra vida y, sobre todo, en qué personas y actividades elegimos para sostenerla. Se la conoce como “la teoría de la mesa” y parte de una imagen muy cotidiana: todos tenemos una mesa que representa nuestra vida.

Esa mesa necesita varias patas para mantenerse firme. Cada una puede representar un aspecto diferente de nuestra existencia: la familia, los amigos, la pareja, el trabajo, los proyectos personales, los hobbies, los estudios o aquello que nos genera bienestar y nos hace sentir realizados.

El problema aparece cuando apoyamos toda nuestra mesa sobre una sola pata.

Si toda nuestra vida gira alrededor de una pareja, por ejemplo, esa persona termina ocupando un lugar demasiado grande en nuestra estructura emocional. Si la relación se termina, sentimos que no perdimos solamente un vínculo: sentimos que se nos cayó toda la mesa.

Lo mismo puede ocurrir con el trabajo. Cuando nuestro empleo se convierte en nuestra única fuente de satisfacción, reconocimiento y propósito, perderlo puede generar una sensación de vacío mucho mayor que la pérdida laboral en sí misma.

La metáfora propone entonces construir una mesa con varias patas. No significa querer menos a nuestra pareja, dedicar menos tiempo a la familia o restarle importancia al trabajo. Significa evitar que un único aspecto de nuestra vida sea responsable de sostenerlo todo.

Una amistad, un deporte, un proyecto personal, aprender algo nuevo, compartir tiempo con la familia, disfrutar de una actividad que nos apasiona o simplemente reservar momentos para nosotros mismos pueden convertirse en nuevas patas.

Y hay algo todavía más interesante: las patas no tienen que ser todas iguales. Algunas pueden ser más importantes en determinados momentos de nuestra vida y otras pueden ocupar un lugar secundario. Lo importante es que existan diferentes fuentes de apoyo.

La vida cambia constantemente. Algunas patas pueden romperse, modificarse o desaparecer. Una amistad puede terminar, un trabajo puede cambiar, una relación puede llegar a su fin o un proyecto puede no resultar como esperábamos.

Cuando nuestra mesa tiene varias patas, una pérdida puede doler muchísimo, pero no necesariamente provoca que toda nuestra estructura se derrumbe.

La teoría de la mesa propone, en definitiva, una pregunta sencilla pero profunda:

¿Cuántas patas tiene hoy nuestra mesa?

Tal vez la respuesta nos ayude a descubrir qué aspectos de nuestra vida necesitan más atención y cuáles estamos dejando de lado.

Porque construir una vida equilibrada no significa tenerlo todo resuelto. Significa contar con diferentes lugares, personas y proyectos que nos permitan seguir de pie incluso cuando alguna de las patas tambalea.