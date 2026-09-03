De María Juana a Miami: una familia vivió el sueño de ver a Messi en vivo

Una experiencia inolvidable quedó marcada en el viaje de una familia de María Juana que tuvo la posibilidad de conocer Miami y, especialmente, de vivir una de esas experiencias que difícilmente se olvidan: ver a Lionel Messi jugar en vivo con la camiseta del Inter Miami.

En la mañana de la radio charlamos con Fernanda Priotti, quien compartió detalles del viaje que realizó junto a su familia y contó las sensaciones que les dejó haber estado presentes en un partido del equipo estadounidense.

Para cualquier amante del fútbol, ver a Messi dentro de una cancha ya representa algo especial. Pero para Fernanda y su familia, la experiencia tuvo un significado todavía mayor: poder compartir ese momento con sus hijos y verlos frente a su ídolo.

Acostumbrados a verlo por televisión, seguir sus partidos y disfrutar de sus goles, los chicos tuvieron esta vez la oportunidad de tenerlo a pocos metros y observar en vivo toda la magia del campeón del mundo.

El ambiente del estadio, la expectativa previa, la salida de los jugadores y el momento en que apareció Messi fueron parte de una jornada cargada de emoción. Una experiencia que no solamente se disfruta por el fútbol, sino también por todo lo que representa poder cumplir un sueño en familia.

El viaje a Estados Unidos permitió además conocer una ciudad como Miami, recorrer sus lugares característicos y vivir nuevas experiencias, pero hubo un momento que seguramente quedó guardado como uno de los más importantes: sentarse en una tribuna y ver jugar en persona al futbolista que tantas veces habían visto en una pantalla.

Porque hay recuerdos que van mucho más allá del resultado de un partido. Y para esta familia, haber visto a Messi jugar y, sobre todo, haber podido regalarles a sus hijos la posibilidad de ver a su ídolo en vivo, será seguramente una de esas historias que se seguirán contando durante muchos años.

De María Juana a Miami, con Messi como protagonista de un recuerdo familiar que quedará para siempre.