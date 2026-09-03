Una noche para celebrar y compartir: se viene la Gran Cena del Jubilado en María Juana

El Centro de Jubilados y Pensionados Unificados de María Juana ya tiene todo preparado para una nueva propuesta destinada a disfrutar de una noche de encuentro, música y buena mesa.

La cita será el viernes 25 de septiembre, desde las 21 horas, en el Centro de Jubilados, donde se desarrollará la Gran Cena del Jubilado.

La propuesta combina una cena con un menú variado y música en vivo. Los asistentes podrán disfrutar de salamín, pata muslo, costilla de cerdo, matambre de cerdo, postre helado y tortas.

La velada tendrá además un condimento especial: la presentación de Matías Bulacio, quien estará a cargo de la música y recorrerá distintos estilos para acompañar la celebración.

Desde la organización recuerdan que no se incluyen las bebidas, por lo que cada persona deberá llevar las que desee consumir. También será necesario llevar los cubiertos.

El valor de la tarjeta es de $20.000 y durante la noche habrá también una tómbola, sumando entretenimiento y premios a la jornada.

Una nueva oportunidad para que jubilados, pensionados, familiares y amigos se encuentren alrededor de una mesa y compartan una noche diferente en María Juana.