Nuevas propuestas de capacitación en Crisalida: abrieron las inscripciones a tres cursos

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En la mañana de la radio charlamos con Laura Vallejos, quien contó detalles sobre las nuevas propuestas de capacitación que se desarrollarán próximamente en Crisalida.

Con el objetivo de brindar herramientas y conocimientos para quienes buscan capacitarse, emprender o perfeccionarse en el mundo de la belleza y la estética, ya se encuentran abiertas las inscripciones para tres nuevos cursos.

Una de las propuestas es el Curso de Barbería, que estará a cargo de Julio Walker y permitirá a los participantes incorporar conocimientos y técnicas vinculadas al oficio.

También se dictará un Curso de Colorimetría, a cargo de Laura Vallejos, destinado a quienes quieran aprender y profundizar sus conocimientos sobre color, técnicas y cuidados relacionados con el cabello.

La tercera propuesta es un Curso de Automaquillaje, dictado por Paola Sabatero, pensado para quienes quieran aprender técnicas de maquillaje y adquirir herramientas para lograr distintos estilos.

Desde Crisalida invitan a todas las personas interesadas a aprovechar estas propuestas de formación y consultar por las inscripciones y detalles de cada curso.

Las capacitaciones representan una nueva oportunidad para aprender, incorporar herramientas y abrir nuevas posibilidades laborales dentro del mundo de la belleza.

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