Nuevas propuestas de capacitación en Crisalida: abrieron las inscripciones a tres cursos

En la mañana de la radio charlamos con Laura Vallejos, quien contó detalles sobre las nuevas propuestas de capacitación que se desarrollarán próximamente en Crisalida.

Con el objetivo de brindar herramientas y conocimientos para quienes buscan capacitarse, emprender o perfeccionarse en el mundo de la belleza y la estética, ya se encuentran abiertas las inscripciones para tres nuevos cursos.

Una de las propuestas es el Curso de Barbería, que estará a cargo de Julio Walker y permitirá a los participantes incorporar conocimientos y técnicas vinculadas al oficio.

También se dictará un Curso de Colorimetría, a cargo de Laura Vallejos, destinado a quienes quieran aprender y profundizar sus conocimientos sobre color, técnicas y cuidados relacionados con el cabello.

La tercera propuesta es un Curso de Automaquillaje, dictado por Paola Sabatero, pensado para quienes quieran aprender técnicas de maquillaje y adquirir herramientas para lograr distintos estilos.

Desde Crisalida invitan a todas las personas interesadas a aprovechar estas propuestas de formación y consultar por las inscripciones y detalles de cada curso.

Las capacitaciones representan una nueva oportunidad para aprender, incorporar herramientas y abrir nuevas posibilidades laborales dentro del mundo de la belleza.