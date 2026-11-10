Melisa Forno vivió de cerca la llegada del papa León XIV a la Argentina

En la mañana de Comunicándonos, por Radio María Juana, dialogamos con Melisa Forno, mariajuanense que forma parte del Cotolengo Femenino Don Orione, quien tuvo la oportunidad de participar de la bienvenida al papa León XIV durante su llegada a la Argentina.

Durante la charla, Melisa compartió su experiencia y las emociones que significó vivir de cerca un acontecimiento tan especial para la comunidad católica. Junto a las integrantes del Cotolengo, formó parte de la recepción al Sumo Pontífice, en una jornada marcada por la alegría, la fe y la expectativa que despertó su visita.

La mariajuanense contó cómo se prepararon para ese momento y qué significó poder estar presente en una ocasión histórica, representando también el trabajo y la vida cotidiana de la institución.

Una experiencia que Melisa pudo compartir con los oyentes de la radio, acercando desde su propia vivencia los detalles y las sensaciones de haber sido parte de la bienvenida al papa León XIV.