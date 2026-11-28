En Show Deportivo, por Radio María Juana, charlamos con Joaquín Alassia, director técnico del fútbol de Club Atlético María Juana, quien repasó lo que dejó la temporada 2026 para el equipo auriazul, en un año de importantes desafíos y competencia dentro de la Liga Rafaelina de Fútbol.

El entrenador realizó un análisis del recorrido del equipo durante el año, repasando el trabajo desarrollado, los objetivos planteados, los momentos más importantes de la temporada y el balance deportivo de un ciclo que tuvo distintas exigencias para Atlético María Juana.

La charla también permitió conocer las sensaciones del DT sobre el funcionamiento del plantel, el esfuerzo de los futbolistas, el trabajo del cuerpo técnico y todo lo que implica sostener un proyecto futbolístico en una institución que busca ser protagonista en las distintas competencias.

Joaquín Alassia asumió al frente del equipo para la temporada 2026, luego de su experiencia como ayudante de campo, y afrontó el desafío de conducir al primer equipo del Chupa en un calendario que incluyó distintas competencias.

El balance de la temporada, las experiencias vividas, los aprendizajes y lo que deja este año de trabajo fueron parte de la entrevista en Show Deportivo, el espacio deportivo de Radio María Juana.