Jornada de vacunación antirrábica en Garibaldi

Este sábado 6 de septiembre se llevará a cabo en Garibaldi una jornada de vacunación antirrábica gratuita y obligatoria destinada a perros y gatos mayores de cinco meses de edad.

La actividad comenzará a las 9:00 hs y el equipo de trabajo recorrerá los distintos domicilios de la localidad. Se solicita a los vecinos mantener a las mascotas en la vivienda hasta el momento de recibir la dosis correspondiente.

Organizada por la Comuna de Garibaldi y a cargo del médico veterinario Iván A. Cipriani, busca garantizar la protección de los animales y de toda la comunidad, reforzando la importancia de la prevención contra la rabia, enfermedad que puede afectar tanto a los animales como a las personas.