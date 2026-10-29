Jugadoras de Atlético María Juana integrarán la selección del Oeste Santafesino en el Interasociaciones

El próximo fin de semana se disputará en Sunchales el Torneo Interasociaciones de voley de la provincia de Santa Fe, una competencia que reunirá a representantes de distintas asociaciones y contará con presencia del Club Atlético María Juana.

La profesora Etelvina Aquino y las jugadoras María Paz Cernotti, Mara Fe Bustamante, Constanza Maidana, Paz Bailone y Victoria Gaggi formarán parte del plantel del Oeste Santafesino que participará del certamen.

La convocatoria representa una oportunidad para las deportistas auriazules de compartir equipo con jugadoras de otras instituciones y representar a la asociación en una competencia provincial.

De esta manera, Atlético María Juana tendrá una importante representación en el torneo, reflejando el trabajo que se desarrolla en el vóley formativo de la institución y el crecimiento de sus jugadoras.