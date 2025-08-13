Juli Retamozo y un fin de semana a pura música en las Fiestas Patronales de María Juana

Auspician: Senador Provincial Alcides Calvo – Agricultores Federados Argentinos – Comuna de María Juana – Alejandra Dallia Escribana Pública – Gastaldi Distribuciones – Puma Avenida – Inmobiliaria Marbet – Molino Victoria – Fanchin Muebles

En la mañana de Comunicándonos, dialogamos con Juli Retamozo, una de las artistas que será protagonista el próximo fin de semana en el ciclo “Música Para Todos” dentro de las Fiestas Patronales de María Juana. La cantante llegará este sábado 16 con su banda, ofreciendo un gran repertorio de cumbia para hacer bailar a todos en el anfiteatro Emilio Vidal de la Plaza San Martín.

La jornada del sábado contará además con las presentaciones de Grupo Orígenes, MC Cuarteto y diversos espectáculos de danzas que abrirán la tarde. El domingo 17, la fiesta continuará con Dinamik Circo, Allá Ellos, Guille Benítez y el gran cierre a cargo de Chipote, que promete convertir la plaza en una pista de baile.

Pero la propuesta no se limita a la música: habrá un paseo de artesanos, un amplio patio de comidas con opciones para todos los gustos y espacios con juegos y entretenimiento para los más pequeños, haciendo de esta celebración una experiencia completa para toda la familia. La Comuna de María Juana invita a vecinos y visitantes a vivir un fin de semana único, donde el arte, la cultura y el encuentro social se combinan para seguir haciendo crecer esta fiesta año tras año.