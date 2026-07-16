Julián Trossero relató en Radio María Juana su experiencia en Venezuela tras integrar la misión de rescate por el terremoto

En la mañana de Comunicándonos, por Radio María Juana, dialogamos con Julián Trossero, bombero voluntario de Sastre, quien regresó recientemente de Venezuela luego de formar parte de la Brigada USAR ARG15 de la provincia de Santa Fe, desplegada para colaborar en las tareas de búsqueda y rescate tras el devastador terremoto que afectó al país caribeño.

Durante la entrevista, Trossero compartió cómo fue trabajar durante nueve días en una zona de desastre, donde junto a rescatistas argentinos y equipos internacionales participó de operativos de alta complejidad para localizar personas entre los escombros. La brigada utilizó tecnología especializada, como cámaras robóticas, geófonos y binomios K9, en una misión que exigió máxima preparación y trabajo coordinado.

El bombero explicó que integrar este operativo internacional fue una experiencia profundamente movilizadora y destacó el compromiso de todos los integrantes del equipo, que viajó con toneladas de equipamiento para brindar ayuda al pueblo venezolano en uno de sus momentos más difíciles.

Tras su regreso, Trossero recibió un cálido homenaje en Sastre, donde fue recibido por sus compañeros de cuartel y protagonizó una caravana hasta la Plaza Independencia, en el marco de las Fiestas Patronales. Allí fue ovacionado por vecinos y autoridades, quienes reconocieron su labor y el orgullo que representa para la ciudad haber contado con un bombero participando de una misión humanitaria de carácter internacional.

“Pudimos aportar nuestro granito de arena para ayudar al pueblo de Venezuela“, expresó emocionado durante el acto de bienvenida, agradeciendo además el acompañamiento y las muestras de afecto que recibió de la comunidad durante toda la misión.

La participación de Julián Trossero volvió a poner en valor el profesionalismo y la capacitación de los Bomberos Voluntarios de Santa Fe, reafirmando el compromiso solidario de quienes están preparados para actuar no solo en el país, sino también allí donde una emergencia requiere de su ayuda.