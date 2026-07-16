María Eugenia Sad vive el Mundial desde Inglaterra: “Fue un partido muy especial”

La profesora de inglés María Eugenia Sad, oriunda de Tucumán, se encuentra recorriendo Inglaterra junto a un grupo de alumnos en una experiencia educativa y cultural. En diálogo con la radio, relató cómo se vivió desde suelo inglés la apasionante semifinal del Mundial entre Argentina e Inglaterra, que terminó con triunfo albiceleste por 2 a 1 y la clasificación a una nueva final.

María Eugenia contó que, desde temprano, el ambiente futbolero se hizo sentir en las calles, los bares y los espacios públicos, donde miles de ingleses siguieron el encuentro con enorme expectativa. La ilusión de volver a disputar una final del mundo era muy grande, por lo que la derrota en los minutos finales dejó un clima de profunda desilusión entre los hinchas locales.

Al mismo tiempo, explicó que ella y sus estudiantes vivieron el partido con mucha emoción, aunque procurando mantener el respeto por quienes los recibieron durante el viaje. “Fue una experiencia única, porque estábamos alentando a Argentina en el corazón de Inglaterra”, comentó, destacando el buen trato y la cordialidad que recibieron por parte de la gente, incluso después del resultado.

La docente también remarcó que el encuentro tuvo un condimento especial por la histórica rivalidad deportiva entre ambos países, aunque aseguró que el clima fue siempre de convivencia y respeto. Tras el pitazo final, mientras los argentinos celebraban una clasificación épica, los ingleses reconocían el esfuerzo de su selección y comenzaban a enfocarse en el partido por el tercer puesto.

Para María Eugenia y sus alumnos, presenciar desde Inglaterra un partido de semejante trascendencia será un recuerdo imborrable, que combina aprendizaje, intercambio cultural y la pasión por el fútbol en uno de los escenarios más especiales que podía ofrecer este Mundial.