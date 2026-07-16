Preocupación por actos de vandalismo en el Espacio Educativo al Aire Libre de Estación María Juana

En la mañana de Comunicándonos, por Radio María Juana, dialogamos con Julieta Gómez, integrante del Espacio Educativo al Aire Libre (EEAL) de Estación María Juana, quien manifestó su preocupación por los daños y destrozos registrados durante el último fin de semana en ese lugar.

Durante la entrevista, Gómez explicó que el espacio sufrió diferentes roturas que afectan su funcionamiento y el trabajo que allí se desarrolla, lamentando que este tipo de hechos atenten contra un lugar pensado para la educación, el encuentro y el disfrute de toda la comunidad.

El Espacio Educativo al Aire Libre es utilizado por instituciones educativas, docentes, estudiantes y vecinos para realizar actividades pedagógicas y de contacto con la naturaleza, por lo que los daños ocasionados perjudican a quienes diariamente hacen uso de sus instalaciones.

Desde el EEAL hicieron un llamado a la reflexión y al compromiso de la comunidad para cuidar un espacio que pertenece a todos, destacando que preservar estos lugares es una responsabilidad compartida que permite seguir ofreciendo oportunidades de aprendizaje y recreación para las futuras generaciones.