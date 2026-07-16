Preocupación por actos de vandalismo en el Espacio Educativo al Aire Libre de Estación María Juana

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En la mañana de Comunicándonos, por Radio María Juana, dialogamos con Julieta Gómez, integrante del Espacio Educativo al Aire Libre (EEAL) de Estación María Juana, quien manifestó su preocupación por los daños y destrozos registrados durante el último fin de semana en ese lugar.

Durante la entrevista, Gómez explicó que el espacio sufrió diferentes roturas que afectan su funcionamiento y el trabajo que allí se desarrolla, lamentando que este tipo de hechos atenten contra un lugar pensado para la educación, el encuentro y el disfrute de toda la comunidad.

El Espacio Educativo al Aire Libre es utilizado por instituciones educativas, docentes, estudiantes y vecinos para realizar actividades pedagógicas y de contacto con la naturaleza, por lo que los daños ocasionados perjudican a quienes diariamente hacen uso de sus instalaciones.

Desde el EEAL hicieron un llamado a la reflexión y al compromiso de la comunidad para cuidar un espacio que pertenece a todos, destacando que preservar estos lugares es una responsabilidad compartida que permite seguir ofreciendo oportunidades de aprendizaje y recreación para las futuras generaciones.

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