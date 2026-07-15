Alex Wursten contó desde Buenos Aires cómo se vive la previa del partido de la Selección Argentina

En la mañana de Comunicándonos, por Radio María Juana, dialogamos con Alex Wursten, quien se encuentra en Buenos Aires viviendo de cerca la previa de un nuevo compromiso de la Selección Argentina.

Durante la entrevista, Alex relató el clima que se respira en la capital del país a pocas horas del partido. Comentó que la expectativa crece con el correr de las horas y que miles de hinchas ya comenzaron a reunirse en los alrededores del estadio y en distintos puntos de la ciudad para alentar al conjunto nacional.

Además, destacó el entusiasmo de los fanáticos, muchos de los cuales llegaron desde diferentes provincias e incluso desde el exterior para acompañar a la Scaloneta en un encuentro clave.

La charla permitió conocer cómo se prepara Buenos Aires para una nueva fiesta del fútbol, con una ciudad teñida de celeste y blanco, donde la ilusión de los argentinos vuelve a estar puesta en la Selección y en la posibilidad de seguir haciendo historia.