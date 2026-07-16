María Juana Vibra: abrieron las inscripciones para la Feria de las Fiestas Patronales 2026

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La Comuna de María Juana abrió la convocatoria para artesanos, emprendedores y gastronómicos que deseen participar de la Feria de las Fiestas Patronales 2026 “María Juana Vibra”, uno de los eventos más esperados del año en la localidad.

La celebración se llevará a cabo los días 16 y 17 de agosto en la Plaza San Martín, que volverá a ser el escenario principal de dos jornadas con propuestas culturales, comerciales, gastronómicas y recreativas para disfrutar en familia.

Desde la organización invitan a quienes elaboran productos artesanales, desarrollan emprendimientos o forman parte del sector gastronómico a sumarse a esta tradicional feria, que año tras año reúne a vecinos y visitantes de toda la región, promoviendo el trabajo local y generando un importante espacio de encuentro para la comunidad.

Los interesados ya pueden completar el formulario de inscripción para reservar su lugar a través del siguiente enlace:

https://forms.gle/deQ7wHGUSeWLttDK6

Para obtener más información o realizar consultas, pueden comunicarse con el Área de Cultura al 3406 427835.

Con una nueva edición de “María Juana Vibra”, la localidad se prepara para celebrar sus Fiestas Patronales con una propuesta que busca destacar el talento, la creatividad y el esfuerzo de los emprendedores locales y de toda la región.